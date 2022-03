BTN-Stars Marcel Maurice Neue und Laura Hink: Das Geheimnis ihrer Liebe!

"Berlin – Tag & Nacht"-Stars Marcel Maurice Neue und Laura Hink sind im echten Leben ein Paar!

In "Berlin – Tag & Nacht" spielen sie die Geschwister Lynn und Krätze, im echten Leben hat es jedoch gefunkt: Marcel Maurice Neue und Laura Hink sind seit über einem Jahr ein Paar und super glücklich zusammen!

Auf Instagram teilen die BTN-Stars gerne viele Eindrücke aus ihrem Leben als Pärchen und auch im Interview ist ihre Liebe nicht zu übersehen. For real: Die beiden haben eine Harmonie, die einen automatisch glücklich macht. Im Interview haben die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars außerdem verraten, was das Geheimnis ihrer Beziehung ist. Für Laura Hink macht vor allem eine Sache eine gesunde Beziehung aus: "Ich finde Ehrlichkeit extrem wichtig. Sich Freiraum geben und trotzdem füreinander da sein, wenn's drauf ankommt." Dem stimmt auch "Krätze"-Star Marcel Maurice Neue zu: "Jeder muss für sich glücklich sein, sonst funktioniert der Rest nicht."

Marcel Maurice Neue & Laura Hink: Die BTN-Stars sprechen über das Geheimnis ihrer Beziehung

So wichtig es den "Berlin – Tag & Nacht"-Stars ist, dass jeder sein persönliches Glück findet, so einig sind sich Laura Hink und Marcel Maurice Neue in einem anderen Punkt: Zusammenhalt. Die BTN-Stars glauben fest daran, dass man alles packen kann, solange die Kommunikation stimmt.

Aber wie schafft man es, die Liebe dauerhaft zu erhalten? Der "Krätze"-Darsteller findet, dass es wichtig ist, dem*der Partner*in mit kleinen Gesten Aufmerksamkeit zu schenken. "Man probiert schon, es immer frisch zu halten. Wie die frische Brise, wenn die nicht im Raum ist, dann ist alles irgendwie verblüht. Aber es sind auch manchmal Kleinigkeiten. Wenn's auch nur ist: 'Hey, du siehst heute schön aus', oder einfach mal ein Zuzwinkern oder ein Kuss. Es existieren viele kleine Punkte, die eine Beziehung frisch halten", verrät der BTN-Star im Interview. Also wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir können von Laura und Marcel gar nicht genug bekommen! Hier gibt's deshalb das ganze Interview mit den Schauspielern aus "Berlin – Tag & Nacht":

