Frage 4: Cee Lo's 'Fuck You' war einer der großartigsten Songs in diesem Jahr. Wie habt ihr das hinbekommen? Bruno Mars: "Naja, Cee Lo ist ein Künstler, der immer genau sagt, was er denkt, egal was es ist. Und was sagt man wohl am liebsten zu einem Mädchen, dass dich wegen eines reicheren Typen verlässt? Sollte man ihr viel Glück wünschen? Nein, man will 'Fuck you' sagen. Und wenn das irgendjemand kann, dann Cee Lo."