Brütaler Song-Contest

Fans von ?Brütal Legend? aufgepasst: Wer schafft es, einen Song zu komponieren, der mindestens sechs, maximal 666 Mal ein ?ü? enthält? Und natürlich muss es sich um eine Hymne aus Tim Schafers Action-Musikgame ?Brütal Legend? handeln. Die Gewinner des Wettbewerbs dürfen sich auf exklusive Preise freuen.

Zwei Tage vor dem Start des Action-Musikspiels ?Brütal Legend? hat Hersteller Electronic Arts auf der sozialen Netzwerkplattform MySpace ein spezielles Gewinnspiel gestartet. So wartet auf dem ?Brütal Legend?-MySpace-Profil ein Song-Contest, der es in sich hat. Und das sind die Bedingungen: Der Song muss eine ?Brütal Legend?-Hymne darstellen und im Text muss mindestens sechs Mal, maximal 666-Mal der Buchstabe ?ü? vorkommen. Die Gewinner dürfen ihren Song in einem professionellen Tonstudio aufnehmen. Der Track wird sogar später via Patch ins Spiel integriert. Die Gewinnerband erhält neben dieser Aufnahme auch eine extrem seltene Tenacious D-Gitarre.

Die Gewinner der Silbermedaille gehen ebenfalls nicht leer aus, sondern werden mit einer Xbox 360 mit schickem Airbrush im ?Brütal Legend?-Design beschenkt. Ferner erhält jedes Bandmitglied, genau so wie der 3. Platz ein Spiele-Paket aus dem Hause Electronic Arts.

Der Song-Contest geht vom 14. bis einschließlich 31.Oktober. Eine Jury wird die Songs bewerten. Spannend: Auch Jack Black sitzt in der Jury, jener Schauspieler, der Protagonist Eddy Riggs seine Stimme und Aussehen leiht.

In Kooperation mit gamesTM, dem unabhängigen Multiplattform-Fachmagazin

