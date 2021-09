Brüste: Schmerzen, Jucken, Wachstum – das musst du wissen!

Die Brüste haben häufig einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein eines Mädchens. Schließlich sind sie auch das erste sichtbare Zeichen einer körperlichen Veränderung. Ab etwa zwölf Jahren werden die Brüste größer und viele Mädchen fragen sich, ob alles "normal" ist... 🙈

Du bist 11, 12 oder 13 und hast noch keinen Busen?

Mit Beginn der Pubertät fängt die Brust an, sich zu verändern. Einige Mädchen wünschen sich, dass die Brust schneller wächst – anderen geht es ZU schnell. Du bist 11, 12 oder 13 und hast noch keinen Busen? Genau genommen hast du das sehr wohl – (keine) Rundungen hin oder her 😉 denn unter den Brustwarzen befinden sich bereits alle Bestandteile! Deine beiden Brüste wachsen einige Jahre lang – schon der nächste Entwicklungsschub sorgt vermutlich dafür, dass du an Oberweite zulegst. Dann können die Brüste vorübergehend etwas spannen, jucken und sehr druckempfindlich sein. Wann und wie sich dein Busen entwickelt, hängt von deinen Erbanlagen ab und lässt sich nicht beeinflussen. Mach dir also keine Sorgen, wenn es bei dir also länger dauert. Bei den meisten Mädchen ist die Pubertät mit etwa 17 bis 18 Jahren abgeschlossen. Dann sind normalerweise auch die Brüste ausgewachsen. Kurz vor der Periode können sie aber immer wieder vorübergehend mal etwas größer sein als sonst.

Eine Brust ist größer als die andere?

Kein Mädchen oder Frau hat völlig identische Brüste. Vor allem während der körperlichen Entwicklung sind kleinere Unterschiede völlig normal. Es wächst nun mal nicht alles gleichzeitig – mal legt die eine, mal die andere Brust an Volumen zu. Aber vor allem in der Pubertät können sie in ihrer Größe und Form voneinander abweichen – kein Mädchen und keine Frau hat völlig identische Brüste! Auch die Brustwarzen können sehr verschieden aussehen: groß, klein, dunkel, hell, flach, nach innen oder außen gewölbt.

Jede Brust entwickelt sich anders. Manche Mädchen haben mit 13 Jahren einen großen Busen, andere nur einen Ansatz. Auch später gibt es kein "normal" – jede Brust ist anders! BRAVO

Schau hier, wie unterschiedlich Brüste und Brustwarzen aussehen können:

Die neue Brüste-Galerie!

Wie unterschiedlich Brustwarzen aussehen können!

Du hast Schmerzen in der Brust?

Gerade während der Wachstumsphase und vor der Periode können die Brüste sehr berührungsempfindlich sein oder sogar richtig wehtun. Manche Mädchen sind mehr, andere weniger davon betroffen. Wenn du regelmäßig starke Beschwerden hast oder dir unsicher bist, ob sich deine Brüste normal entwickeln, sprich mit einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt darüber.

Es juckt im Brustbereich?

Bei stärkeren Wachstumsschüben kommt die Haut nicht immer so schnell mit, spannt dann und juckt. Um die Haut nicht zusätzlich zu reizen, trag möglichst bequeme und weiche BHs, die keine scheuernden Nähte haben.

Du hast Streifen auf der Brust?

In der Pubertät ist die Haut an den Brüsten oft besonders empfindlich. Ein Problem, das viele Mädchen kennen: Bei starken Wachstumsschüben kann das Bindegewebe überdehnt werden und reißen. Dann bilden sich feine Linien an der Brust – Dehnungsstreifen – die erst rötlich schimmern, mit der Zeit aber so verblassen, dass sie kaum noch auffallen. Mit Wechselduschen (warmkalt) kannst du die Durchblutung anregen und das Bindegewebe stärken. Anschließend gut eincremen! Einmal die Woche kannst du auch ein sanftes Peeling machen, damit die Haut schön zart bleibt. Du wirst sehen, die feinen dunklen Narben verblassen mit der Zeit und sind dann kaum noch zu sehen.

Wie bringe ich meine Brüste in Form?

Ob deine Brüste straff und schön aussehen, hängt auch von deiner Körperhaltung ab. Deshalb: Schultern runter und leicht nach hinten ziehen und immer aufrecht sitzen, stehen und gehen.

Brüste bestehen überwiegend aus Fett- und Bindegewebe. Aber gezieltes Training der Muskeln, die sich direkt über und neben ihnen befinden, wirkt wie ein Push-up.

Eine Übung, die du mehrmals täglich zwischendurch machen kannst: Arme auf Schulterhöhe vor dem Körper anwinkeln und Handflächen gegeneinanderpressen – ein paar Sekunden halten und wieder lösen. Am besten 30-mal wiederholen. Auch Schwimmen oder Liegestütze sind tolle Bruststraffer. Wechselduschen festigen die Haut und verleihen ihr einen rosigen Teint. Dabei immer mit warmem Wasser beginnen und kalt aufhören.

Danach Eincremen nicht vergessen!

Über Dr. Sommer :

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

