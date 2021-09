Brüste: So unterschiedlich sind Größe und Form!

Klein, groß, rund, spitz mit großen oder kleinen Brustwarzen - die Brüste sehen von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich aus. Oft sind sogar Brust-Paare unterschiedlich geformt und nicht gleich groß. In der neuen Brüste-Galerie kannst du sehen, wie unterschiedlich Brüste ohne BH aussehen können.

Wann beginnen die Brüste zu wachsen?

Ab der Pubertät beginnt das Brustwachstum bei Mädchen. Bei einigen ist mit 11 Jahren das Wachstum voll in Gange. Bei anderen dauert es ein bis drei Jahre länger bis die ersten Rundungen an den Brüsten sichtbar werden. Wie groß sie werden können, bestimmen die Gene 🧬, also Erbanlagen eines Mädchens. Du hast kinen Einfluss auf den Beginn des Wachstums und die spätere, natürliche Brustgröße. Mit Ende der Pubertät (mit etwa 18 – 21 Jahren) ist die Entwicklung zur Frau weitestgehend abgeschlossen und dein Busen wird sich nicht mehr stark verändern.

Was beeinflusst das Aussehen der Brust?

Neben den Erbanlagen können die Brüste aber im Laufe eine Lebens unterschiedlich beeinflusst werden. Das liegt in den meisten Fällen an den folgenden Faktoren:

Die neue Brüste-Galerie: So unterschiedlich können Brüste aussehen!

Leider ist es so, dass viele Mädchen ihre Brüste nicht schön finden. Das Problem dabei ist nicht nur die Selbstwahrnehmung, sondern dass viele Mädchen und Frauen denken, sie würden (gerade vom Schwarm) mit bewertenden Blicken auf die Brüste als schön – oder eben nicht schön – empfunden. In der Realität begeistern sich aber Jungs und Mädchen, die auf Brüste stehen, für jede Form der weiblichen Brust.

Die Brust als Schönheitsideal

Trotzdem möchte jedes Mädchen seinen Körper selbst schön finden können – doch was ist schön? Die Antwort: ALLES. Aus diesem Grund ist es oft hilfreich zu sehen, dass andere Mädchen ganz ähnlich – oder total anders – aussehen. Es ist okay, sich mit anderen Mädchen zu vergleichen 💁🏻‍♀️. Vor allem, wenn ein Mädchen unsicher wegen der Entwicklung seiner Brust ist. Deshalb kannst du in unserer neuen Brüste-Galerie schauen, wie unterschiedlich Brüste aussehen können.

Die verschiedenen Brust Formen

Generell wird zwischen verschiedenen grundsätzlichen Brusttypen unterschieden. Allerdings heißt das nicht, dass jede Brust des gleichen Typs dann auch gleich aussieht. Denn auch innerhalb der Kategorien können Brüste sehr verschieden sein. Die Form, Farbe und Größe von Brustwarzen oder Warzenhof, in welche Richtung die Nippel „gucken“ 👀 , wie der Busen hängt oder steht – all das ist immer anders. Hier die Grund-Typen der weiblichen Brust.

Die runde Brust

Die runde Brust: so symmetrisch wie in dieser Illustration ist fast keine Brust. Trotzdem dient die Form als Vorlage für die meisten BH Hersteller Lin Shao-hua / iStockPhoto

Diese Brustform bezeichnet die Grundform der Brust: sie ist rund und fest mit der Brustwarze in der Mitte. Die Brust ist symmetrisch aufgebaut (was fast keine Brust in Realität ist) und die Form dient den meisten Herstellern von BHs als Vorlage.

Die asymmetrische Brust

Meist die die Brüste bei Mädchen und Frauen links und rechts unterschiedlich in Form oder Größe Lin Shao-hua / iStockPhoto

Die Brüste sind unterschiedlich groß (Ist das schlimm?), der Warzenhof unterscheidet sich oder die Brüste stehen in unterschiedliche Richtungen. Dass deine Brüste sich nicht 100% ähneln ist ganz normal. Tatsächlich sind Unterschiede sogar häufiger, als dass die beiden Brüste total gleich sind. Merke: Deine Brüste sind wie beste Freundinnen – nicht wie Zwillinge 😉

Kleine, sportliche Brüste

Kleine Brüste haben große Vorteile! Das erkennen immer mehr Mädchen und Frauen! Lin Shao-hua / iStockPhoto

Bei diesem Typ stehen die Brüste weiter auseinander und das Gewebe hat einen geringeren Fettanteil. Die Körbchengröße ist meist A oder B, weshalb Sport BHs diesen Mädchen perfekt passen! Generell ist es sehr angenehm eine solche Brustform zu haben, da Sport – aber auch schlafen (auf dem Bauch) – gar keine Probleme bereiten.

Die Ost - West Brust

Brustwarzen können nicht nur nach vorne gucken, sondern auch seitlich ausgerichtet sein Lin Shao-hua / iStockPhoto

Ein zugegeben doofer Name – aber immer noch besser als „nach außen guckend“ 😉 Denn darum geht’s bei diesem Brust Typ: Die Brustwarzen zeigen nach außen.

Zusammenstehende Brüste

Stehen die Brüste eng zusammen lassen sich tiefe Ausschnitte gut tragen – wenn du das magst 😉 Lin Shao-hua / iStockPhoto

Diese Brustform lässt wenig Platz zwischen den Brüsten und sie sind näher an der Körpermitte angeordnet. Das führt dazu, dass unter den Armen mehr Raum frei bleibt.

Die hängende Brust

Hängende Brüste sind normal. Oft ist ein softeres Bindegewebe daran "Schuld" – was kein Grund zur Sorge ist Lin Shao-hua / iStockPhoto

Dieser Brusttyp ließe sich leicht in weitere Brusttypen unterscheiden. Generell ist eine hängende Brust total normal. Dass sie nicht steht, kann unterschiedliche Gründe haben: die Größe, Form oder in den meisten Fällen ein softeres Bindegewebe. Viele Brüste diesen Typs sind Glockenförmig, die Nippel können aber nach vorne oder auch nach unten zeigen.

Wann du zum Arzt solltest

Es ist normal, wenn sich deine Brust mit dir verändert. Das liegt meist an hormonellen Veränderungen, die deinen ganzen Körper beeinflussen. Auch sein Aussehen. Dennoch gibt es einige Anzeichen, die einen Besuch bei einem Arzt/einer Ärztin notwendig machen:

Unerklärliche Schmerzen oder Taubheitsgefühle in der Brust

Unerklärliche wunde Stellen oder Schwellungen an der Brust

Schmerzhafte oder gar blutige Nippel

Starke Veränderungen, wie eine plötzlich „eingezogene“ Brustwarze

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO . Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

