"Bridgerton": So viele Staffeln sind geplant! 😳

"Bridgerton": Das plant Showrunner Chris Van Dusen

"Bridgerton" hat schon mit der ersten Staffel bewiesen, dass die Serie ein richtiger Hit ist. Nur eine Serie ist auf Netflix bisher erfolgreicher gewesen: "Squid Game". Auch nach Staffel zwei hat der Hype keineswegs abgenommen und alle Fans sind schon gespannt, wie es mit der Bridgerton-Familie weitergeht. Da ist es natürlich eine gute Nachricht, dass Netflix bereits letztes Jahr "Bridgerton" Staffel 3 UND 4 bestätigt hat.

Doch wird es danach noch weitergehen? Showrunner Chris Van Dusen hat jedenfalls eine klare Vorstellung: "Ich habe das Gefühl, dass es in der ersten Staffel hauptsächlich um Daphne und ihre Liebesgeschichte ging. Aber da es sich um eine Familie mit acht Kindern handelt und es acht Bücher gibt, würde ich mich gerne darauf konzentrieren und wirklich Geschichten und Liebesgeschichten für alle Bridgerton-Geschwister erzählen." Aber wie wahrscheinlich ist es, dass er wirklich acht Staffeln der Serie produzieren darf?

"Bridgerton": So stehen die Chancen für sechs weitere Staffeln

Nach dem Erfolg der ersten Staffel und der unglaublichen Reaktion auf die zweite Staffel (trotz des Ausstiegs von Serien-Liebling Regé-Jean Pages) kann man sich eigentlich sicher sein, dass es noch viele weitere Staffeln geben wird. Schließlich wollen wir ja auch wissen, wie es den jüngeren Bridgerton-Geschwistern später so ergeht. Warum fehlte zum Beispiel Francesca Bridgerton auffällig oft in den letzten zwei Staffeln? Wird sie in Staffel 3 endlich öfter dabei sein? Ganz so lange müssen wir auf die Antwort der letzten Frage gar nicht mehr warten, denn die dritte Staffel ist schon in Arbeit und kommt vielleicht schon eher als erwartet! Aber was ist nun mit Staffeln fünf bis acht? Material steht dafür auf jeden Fall zur Genüge. Auch die ausführende Produzentin Shonda Rhimes hat bestätigt, dass sie planen, allen Bridgerton-Geschwistern jeweils eine Staffel zu widmen. Wenn es also wirklich so kommt, können wir uns noch lange an den Geschichten der Bridgerton-Familie erfreuen! ☺️

