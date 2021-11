„Bridgerton“ ohne Regé-Jean Page? Für viele Fans unvorstellbar! Das zeigte sich auch an den krassen Reaktionen auf das Ende seiner Rolle in der Erfolgs-Serie von Netflix, die selbst die Macherin hinter der Show schockierten! Dabei ist es zweitrangig, dass der Schauspieler gute Gründe hatte, für die zweite Staffel von „Bridgerton“ nicht zurückzukehren. In dem ganzen Tumult, der gerade um diesen Umstand besteht, ist es kaum vorstellbar, dass sich Regé-Jean Page für die Rolle des Dukes gegen seine eigenen Kollegen am Set durchsetzen musste.

Dieser „Bridgerton“-Star wäre fast der Duke geworden

Jonathan Bailey kennen die „Bridgerton“-Fans als Anthony Bridgerton, ein Kind der Bridgerton-Familie, die den Kern der Handlung des Netflix-Giganten ausmacht. Das verrät ja schon der Name. 😉 In der zweiten Staffel dürfen wir uns darüber freuen, dass Bailey die Hauptrolle übernehmen und sich die Geschichte um seine Suche nach der großen Liebe drehen wird. Dabei hätten wir Bailey fast als Duke von Hastings kennengelernt! 😱 Der Schauspieler hat sich nämlich für genau die Rolle beworben, die Regé-Jean Page zum Star gemacht hat. Erst im Dialog mit Serienmacher Chris Van Duesen kam die Rolle von Anthony Bridgerton ins Gespräch. Van Duesen war nach dem Treffen mit Bailey, in dem es um die Rolle von Frauen und Männern in der Gesellschaft und über die eigenen Lebenserfahrungen ging, überzeugt, dass er besser als Anthony geeignet wäre. Den Wink mit dem Zaunpfahl hatte Bailey verstanden und so schnappte er sich die Rolle!

Auch andere Schauspieler wollten den Duke spielen

Natürlich war Bailey nicht die einzige Konkurrenz für Page. Tom Payne, den viele aus der Serie „The Walking Dead“ kennen, hatte sich ebenfalls für die Rolle des Dukes beworben. Allerdings waren es nicht die schauspielerischen Leistungen, die über seine Teilnahme an der Netflix-Serie entschieden, sondern etwas ganz anderes: seine Körpergröße. „Du kannst nicht in einen Raum kommen und zu allen hochschauen“, sagte Payne über die Rolle. Das sei einfach etwas, was bei so einem Charakter nicht funktioniere. Kleiner Trost für Payne: Die Serie wurde in seiner Heimatstadt, Bath, gedreht. So konnte er sich zumindest in der Serie über bekannte Orte freuen. Na immerhin!