Deckblatt in der Bewerbung: Braucht man das?

Ein Deckblatt in der Bewerbung ist kein Muss, kann aber gemacht werden, wenn dir danach ist. Weil deine Kontaktdaten auf dem Deckblatt stehen, kannst du diese im Lebenslauf weglassen. Das spart Platz! Aber gerade als Berufsanfänger hat man noch nicht so viel, was man in den Lebenslauf schreiben kann. Daher kann gerade das Deckblatt in Bewerbungen für eine Ausbildung ein bisschen übertrieben wirken.

Trotzdem kann es aber auch von Vorteil sein! Durch das Deckblatt haben die Unternehmen immer sofort deine wichtigsten Kontaktdaten auf einem Blick. Oder wenn du dich auf einen kreativen Beruf bewirbst, dann kannst du mit einem coolen Design punkten!

Was gehört auf ein Deckblatt?

Eine Überschrift

"Bewerbung/Bewerbungsunterlagen"

Wofür?

Hier kommt hin, wofür du dich bewirbst: "Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zum 01.09.2014". Das Datum nur, wenn in der Stellenanzeige ein Starttermin festgelegt wurde. Du kannst auch den Firmennamen erwähnen, aber achte darauf, dass dieser korrekt geschrieben ist.

Name und Adresse

Der Arbeitgeber mag wissen, wie du heißt und wie er dich erreichen kann. Deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer, sowie deine Postadresse sind an dieser Stelle sehr wichtig.