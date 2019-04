BRAVO Supershow Hits!

BRAVO Supershow 1998 VÖ 09.02.1998 Sony BMG Disk 1: 01. Run DMC. vs. Jason Nevins - It's Like That 02. Nana - Too Much Heaven 03. Wes - Alane 04. Spektacoolär - Du bist abgehau'n 05. Die Toten Hosen - Pushed Again 06. Rammstein - Das Modell 07. Bell, Book & Candle - Rescue Me 08. The Boyz - One Minute 09. Pappa Bear feat. Jan van de Toorn - Cherish 10. Aqua - Barbie Girl 11. *NSYNC - Lion Sleeps Tonight 12. N-Trance feat. Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy ? 13. DJ Quicksilver - Planet Love 14. Touché - I'll Give You My Heart 15. Aaron Carter - Crazy Little Party Girl 16. The Moffatts - I'll Be There For You 17. The Outhere Brothers - Pass The Toilet Paper 18. Novy vs. Eniac - Superstar 19. Down Low - Johnny B. 20. Awesome - Rumours Disk 2: 01. Backstreet Boys - As Long As You Love Me 02. Savage Garden - To The Moon And Back 03. Sabrina Setlur introducing Xavier Naidoo - Freisein 04. Cappuccino - Du Fehlst Mir 05. Espen Lind - When Susannah Cries 06. Sweetbox - Everything's Gonna Be Alright 07. The Rapsody feat. Warren & Sissel - Prince Igor 08. C.M. - Dream Universe 09. Pur - Wenn Du da bist 10. Blümchen - Gib mir noch Zeit 11. The Kelly Family - Wish I Were A Swallow 12. Solid Harmonie - I'll Be There For You 13. Largo - Tango Passion 14. L.A.P.D. - I'll Be There 15. Coolio - Ooh La La 16. Caught In The Act - Wishing You Were Here 17. La Bouche - You Won't Forget Me 18. Tic Tac Toe - Bitte küß mich nicht 19. Gil - Round 'n' Round (It Goes) 20. Dario G - Sunchyme