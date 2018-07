BRAVO Supershow 06: Tokio Hotel räumten ab!

12.000 jubelnde Fans, die Stuttgarter Schleyer-Halle ausverkauft, strahlende OTTO-Gewinner zum 50. Geburtstag des BRAVO OTTO - die BRAVO SUPERSHOW 2006 waren ein Mega-Event!

Oliver Pocher sorgte mit einem Medley seiner persönlichen Hits des vergangenen Musikjahres für Lachsalven bei den 12.000 Fans: Ob als Tokio-Hotel-Sänger Bill mit schwarzer Mangaperücke, mit falschem Kinnbart als Superstar Tobias Regner oder als Madonna im rosa Gymnastik-Outfit: Olli nahm sie alle auf den Arm!

Der erste Gold-Otto-Preisträger des Abends räumte gleich doppelt ab: Rocklegende Nina Hagen fiel auf die Knie, als sie Marc Terenzi seinen goldenen BRAVO-Otto als Supersänger 2005 überreichte.

Kurze Zeit später nahm Marc für seine hochschwangere Ehefrau Sarah Connor den Goldenen Otto als Supersängerin mit nach Delmenhorst ! "Thank you, thank you, das ist absoluter Wahnsinn", strahlte Supermarc!

Völlig ausflippen ließen Tokio Hotel die 12 000 Fans: Als Preisträger in der Kategorie Superband Rock wurden Bill, Tom, Georg und Gustav mit ohrenbetäubendem Jubel gefeiert! Bill war überwältigt: "Ich habe genossen, dass viele kleine Bills schreiend in den ersten Reihen standen!"

Ebenfalls als Mega-Abräumer erwiesen sich US 5. Richie, Chris, Izzy, Jay und Mikel, freuten sich riesig über den BRAVO Otto in der Kategorie Superband Pop. Das neue Telenovela-Traumpaar Janin Reinhardt und Topmodel-Coach Bruce Darnell (spielen ab 15. Mai gemeinsam bei "Lotta in Love") überreichten US 5 ihre Trophäen.

Olli Pocher wechselte gegen Ende der Show die Rolle: Erst nahm er von seinem großen Vorbild Otto Waalkes den Goldenen Otto in der Kategorie Comedy-Star des Jahres entgegen. Dann performte er zum Finale seine Fußballhymne "Schwarz und Weiß" im Trikot der deutschen Nationalmannschaft - unterstützt von allen Acts des Abends!

Die BRAVO- Otto-Gewinner im Überblick:

Superband Rock: Tokio Hotel

Superband Pop: US 5

Supersänger: Marc Terenzi

Supersängerin: Sarah Connor

TV-Star weiblich: Gülcan Karahanci

TV-Star männlich: Jörn Schlönvoigt

HIPHOP international: 50 Cent

HIPHOP national: Fettes Brot

Comedy-Star: Oliver Pocher

Filmstar weiblich: Emma Watson

Filmstar männlich: Daniel Radcliffe