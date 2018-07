BRAVO Sport-Roundup:

Das Sport-Wochenende auf einen Blick!

Formel 1 in Istanbul: Jenson Button gewinnt wieder.

Sechs Siege in sieben Rennen: Seit Michael Schumacher hat kein Rennfahrer die Formel 1 so dominiert wie Jenson Button in seinem Brawn GP. Auch beim ?Großen Preis der Türkei? in Istanbul dominierte der Engländer das gesamt Feld und siegte souverän mit sechs Sekunden Vorsprung auf die Red Bull-Piloten Mark Webber und Sebastian Veddel. Weltmeister Lewis Hamilton kam im McLaren auf einen enttäuschenden 13. Rang und kann die Titelverteidigung schon jetzt abhaken.

Turbine Potsdam deutscher Fußballmeister der Frauen

Fast so spannend wie bei den Herren ging es in der Frauen-Fußballbundesliga zu. Punktgleich mit Bayern München und nur aufgrund des um einen Treffer bessern Torverhältnisses konnte Turbine Potsdam am Wochenende seinen dritten deutschen Meistertitel feiern.

NBA: Lakers führen 2:0

In den NBA-Finals marschieren die Los Angeles Lakers mit Riesenschritten ihrem 15. Meistertitel entgegen. Nach dem Auftaktsieg gegen Orlando Magic (100:75) sicherte sich L.A. auch das zweite Heimspiel nach Verlängerung mit 106:96. Vier Siege braucht eine Mannschaft um den Titel zu gewinnen. Ab Dienstag gastiert die Finalserie für zwei Spiele in Orlando.

French Open: Federer triumphiert!

Der Bahn ist gebrochen: Nach 13 Grand Slam-Titeln konnte der Schweizer Roger Federer nun auch erstmals die French Open für sich entscheiden. Im Finale bezwang der dem schwedischen Rafael Nadal-Bezwinger Robin Söderling klar in drei Sätzen mit 6:1, 7:6 (7:1) und 6:4. Damit ist Federer der sechste Spieler überhaupt, der alle vier Grand Slam-Turniere mindestens einmal gewinnen konnte.