BRAVO Sport: Das aktuelle Heft! Ausgabe 24/2012

Ab dem 8. November liegt die neue BRAVO SPORT-Ausgabe am Kiosk! Und wie immer hat die es mit wieder jede Menge spannender Geschichten und erstklassigen Inhalten in sich. Dieses mal geht es um die Torfabrik der Bayern, Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

Fussball – Bundesliga

Der FCB knipst wie nie:

DIE BESTE OFFENSIVE ALLER ZEITEN

Der FC Bayern marschiert durch die Liga. Nach dem Rekord-Start mit acht Siegen in Folge jagt das Team jetzt die nächste Bestmarke. Denn: Noch nie ballerte eine Offensive besser. Aber was macht den FCB 2012/13 vorne so stark?

Fussball – Bundesliga

Robert Lewandowski:

DORTMUNDS SCHNÄPPCHEN-BOMBER

Er knipst und knipst – trotzdem ist Robert Lewandowski unzufrieden. Der Grund: Die Sturm-Rakete wird beim ­Meister nicht wie ein echter Topstar bezahlt!

Fußball – international

Wettballern der Megastars:

MESSI IST RONALDOS ALBTRAUM

Bitter für Real-Star ­Cristiano Ronaldo: ­Barças ­Lionel Messi knipst in der ­spanischen Liga einfach immer noch ­besser als er! Doch das hat seine Gründe …

Formel 1

Vettel quält sich:

FÜR DEN TITEL OPFERT ER ALLES!

Im irren F1-Saisonfinale überlässt Sebastian Vettel nichts dem Zufall. Im Gegenteil: Der Champion hat sein Pensum noch einmal richtig hochgeschraubt – auf Kosten von Freizeit und Privatleben.

Fette Extras in der neuen BRAVO SPORT:

[size:5][color:#FFFF00]2 Mega-Extras: Match Attax Pack mit 5 Spielern!

Und 2 Superposter von Borussia Dortmund und dem FC Bayern [/color][/size]

[size:5][color:#FFFF00]4 Action-Poster: Manuel Neuer, Eden Hazard, Klaas-Jan Huntelaar und stylische BMX-Action[/color][/size]

Das alles und noch viel mehr gibt's in der aktuellen BRAVO Sport 24/2012, die ab dem 8. November 2012 für 1,95 Euro überall zu haben ist . . .

