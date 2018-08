Läuft bei dem 23-Jährigen: Max von der Groeben spielte eine der Hauptrollen in der Komödie „Abschussfahrt“ und ist aktuell in dem Mega-Blockbuster „Fack Ju Göhte 2“ zu sehen! Zwar steht er schon sein halbes Leben vor der Kamera – doch diese beiden Filme haben ihn jetzt so richtig berühmt gemacht. Kann er dieses Jahr noch mit einem Otto-Gewinn krönen . . .?