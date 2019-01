BRAVO: Ist diese Stärke auch dein Erfolgsgeheimnis? LaFee: "Das gehört auf jeden Fall dazu! Außerdem verstell ich mich nicht, ich rede eben so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Auch wenn ich manchmal damit anecke, ist mir das tausendmal lieber, als immer den Mund zu halten und alles mit mir machen zu lassen. Nur so kann ich in Zukunft noch weiter Musik machen. Schließlich ist das ein großer Teil von mir, und wenn mir da ständig Sachen vorgeschrieben werden, halte ich das nicht aus! Schließlich will ich auch noch ein drittes und viertes Album machen!"