BRAVO Boy & Girl Wahl 2005!

Extra-Chance! » Was unsere ersten 48 Kandidaten draufhaben, kannst du mindestens genauso gut? Dann nichts wie los zur YOU-Messe in Essen! Denn in der BRAVO-Halle (Halle 12) kannst du dich vom 26. bis 29. Mai zum Second-Chance-Casting für die BRAVO Boy & Girl Wahl anmelden! » Der beste Boy und das süßeste Girl kommen automatisch unter die Top 20 der Kandidaten. Das heißt, sie können das jetzige Voting überspringen und sind dem Finale näher! » Alle Infos zur YOU in Essen bekommst du hier!