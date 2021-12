Bloß kein Sex bei Erkältung: Stimmt das?

Sollte man bei einer Erkältung Geschlechtsverkehr haben? Leiert die Scheide aus, wenn man oft Sex hat? Und muss guter Sex immer stundenlang dauern? Hier gibt’s Antworten!

Sex bei Erkältung?

Tut dem Körper Sex während einer Erkältung gut oder sollte man in dieser Zeit lieber darauf verzichten? Die Meinungen dazu sind verschieden. Die einen sagen, dass Sex während einer Erkältung den Körper schwächen kann und sich der Partner oder die Partnerin dadurch möglicherweise ansteckt. Andere wiederum sagen, dass Sex während der Erkältung sogar helfen kann! Denn durch den Sex sollen die Abwehrkräfte gestärkt und virusinfizierte Zellen abgetötet werden. Ob man während einer Erkältung Geschlechtsverkehr haben möchte, sollte jedoch jeder für sich selbst entscheiden. Eine Empfehlung dafür gibt es also nicht. Am besten tut man das, was einem guttut. Wenn dir also danach ist mit deinem Schatz zu schlafen, spricht nichts dagegen! Wenn du aber eher deine Ruhe haben möchtest und während deiner Erkältung einfach keine Lust hast, ist das auch vollkommen okay! Dann ist es wohl das Beste für deinen Körper, dass er sich erholt – ohne Sex.

Leiert zu viel Sex die Scheide aus?

Auch wenn du dich möglicherweise fragst, ob die Scheide durch häufigen Geschlechtsverkehr ausleiert, können wir dich beruhigen: Da ist nichts dran! Im Gegenteil: Viel Sex macht die Scheide nämlich eher kräftiger als schlaff! Das liegt daran, dass die Vagina ein Muskel ist. Durch den Geschlechtsverkehr werden diese Muskeln also trainiert!

Muss guter Sex immer stundenlang dauern?

Nein, denn für guten Sex gibt es weder eine Zeitvorgabe, noch die perfekte Stellung! So gibt es auch Paare, die auf kurzen, intensiven Geschlechtsverkehr stehen, der nur wenige Minuten dauert. Andere wiederum mögen ein langes Vorspiel, bis es zur Sache geht. Außerdem kann guter Sex auch variabel sein. So gibt es oft mehrere Sexstellungen, von denen man nicht genug kriegen kann – was sich für dich gut anfühlt und wie du den Sex am besten genießen kannst, findest du also am besten für dich selbst heraus.

Weitere Themen:

>> Schwanger durch Sperma im Badewasser?

>> SB: Geht mein Sperma aus, wenn ich oft onaniere?

!-->!-->!-->