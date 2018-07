Bill spricht wieder - und TH ziehen um!

Nach der Stimmband-OP durfte Bill Kaulitz jetzt erste Sprechversuche wagen. Außerdem haben Tokio Hotel jetzt eine Wohnung in Berlin!

Vor knapp zwei Wochen musste sich Bill Kaulitz (18) eine Zyste an den Stimmbändern entfernen lassen (» wir berichteten). Jetzt durfte er zum ersten Mal sein ärztlich verordnetes Schweigen brechen.

"Das Erste, was Bill gesagt hat, war ein ganz klares 'ah'", berichtet TH-Manager David Jost laut "Bild". Dann durfte Bill noch vorsichtig bis drei zählen - das musste dann für den Anfang genügen.

Und es gibt noch mehr News von Tokio Hotel - offenbar haben sich Bill und Tom einen Zweitwohnsitz in Berlin zugelegt! "Sie haben oft in Berlin zu tun und können langsam keine Hotels mehr sehen. Deshalb wollten sie auch hier eine Wohnung haben, in der sie sich heimisch fühlen", so Jost.

Hinzu kommt, dass Bill in Berlin auch seine Stimm-Reha machen wird. Ihre Studio-Wohnungen in Hamburg werden die Jungs aber behalten, da sie dort auch ihr drittes Album aufnehmen wollen.