Ariana Grande: So süß ist ihr neues Tattoo!

Thank u, next! Dieses Motto gilt bei Ariana Grande nicht nur bei ihren Boyfriends, sondern auch bei ihren Tattoos. Die Sängerin hat sich jetzt nämlich ein neues Prachtstück auf den Oberarm tätowieren lassen und scheint ein riesiger Gaming-Fan zu sein. Denn die 25-Jährige hat sich ein Tattoo von dem süßen Pokémon "Evoli" stechen lassen. Es gehört zum "Typ Normal" und existiert schon seit der ersten Spielgeneration. Das besondere: Es kann sich in acht verschiedene Pokémon weiterentwickeln, das nennt man dann "Evolution". Ariana selbst schrieb in ihrer Instagram Story zu dem Bild: "Ich wollte das schon so lange!" Wir sind gespannt, was sich die Beauty als Nächstes stechen lässt …