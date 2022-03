"Big Bang Theory": Zwei weitere Staffeln geplant!

"The Big Bang Theory": Zwei weitere Staffeln nach dem Finale geplant!

Fans waren unfassbar traurig, als "The Big Bang Theory" 2019 mit der 12. Staffel zu Ende ging. Dabei hätte es eigentlich ganz anders laufen können. Für "Big Bang Theory" waren eigentlich noch zwei weitere Staffeln geplant!

Insgesamt hätten wir dann 14 Staffeln der beliebten Serie gucken können. Der Fernsehsender CBS wollte die Verträge und die Story unbedingt verlängern, weil die Show so beliebt war. Die Gehälter sollen mehr als lukrativ gewesen sein und trotzdem kam es nie dazu. Zum Problem der Serie wurde letztendlich Sheldon, bzw. Jim Parsons, der sich dazu entschied "The Big Bang Theory" zu verlassen. Natürlich nicht ohne Grund. Der Schauspieler hatte das Gefühl, dass Sheldons Charakter auserzählt war. Außerdem belastete Jim Parsons zu der Zeit ein tragischer Tod.

Trotz "Go" für zwei neue Staffeln "Big Bang Theory": Darum wurde die Serie beendet

Beinahe hätten wir also noch zwei weitere Staffeln von "The Big Bang Theory" sehen können. Alle anderen Cast-Mitglieder wären nämlich dabei gewesen. Letztendlich entschieden sie sich jedoch dazu, die Serie gemeinsam zu beenden, statt mit einem unvollständigen Cast weiterzumachen.

Schließlich hätte mit Sheldons Abgang auch Amy aka Mayim Bialik gehen müssen. Bevor Parsons jedoch seine Kündigung ausgesprochen hatte, leitete CBS alles für zwei weitere Staffeln in die Wege und wollte "Big Bang Theory" bis 2021 verlängern – wir hätten die Lacher in der Pandemie wirklich gebrauchen können! Fraglich ist jedoch bis heute, ob eine Fortsetzung wirklich gut für die Serie gewesen wäre. Staffel 12 lieferte nämlich ein emotional zufriedenstellendes Serien-Finale für Fans, was wirklich nur äußerst selten passiert. Um noch zwei weitere Staffeln zu füllen, hätte man wieder einiges aufmischen müssen. Vielleicht war es also gut so und vielleicht bekommen wir die zwei weiteren Staffeln irgendwann in einer Reunion zu sehen? Man darf ja wohl noch hoffen! 🥺

