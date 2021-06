"The Big Bang Theory": Wusstest du, was dieser Serien-Star heute macht?

Was macht "Big Bang Theory"-Star Simon Helberg heute?

Simon Helberg kennen die meisten von euch als Howard Wolowitz in "The Big Bang Theory". Er war auch Teil der Nerd-Clique um Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) und Raj (Kunal Nayaar), auch wenn ihn die anderen drei manchmal mobbten, weil er als Ingenieur kein richtiger Wissenschaftler sei. Im echten Leben ist die "Big Bang Theory"-Crew übrigens auch befreundet! In den ersten Staffeln der Serie machte Howard mit seinen teilweise sexistischen Sprüchen einen ziemlich creepy Eindruck, doch mit der Zeit entwickelte er sich zu einem spannenden Charakter, der seine große Liebe Bernadette heiratet und sogar im Weltall landet. Für "The Big Bang Theory" stand Simon Helberg von 2007 bis 2019 vor der Kamera, aber was macht der Schauspieler heute?

Simon Helberg auch nach "The Big Bang Theory" erfolgreich

Auch nach seinem Mega-Erfolg in "The Big Bang Theory" beweist sich Simon Helberg als Schauspieler und zeigt vor allem, dass er viel mehr ist als nur "einer der Nerds". Schon vor seinem Durchbruch bei "Big Bang" war Helberg in Serien wie "Cursed" und "Sabrina – Total Verhext" zu sehen. Und auch in der Zukunft warten zwei fette Film-Projekte auf Simon Helberg. Noch in diesem Sommer soll er, zusammen mit Stars wie Adam Driver und Marion Cotillard, in dem Musical-Film "Annette" als Dirigent zu sehen sein. Außerdem soll er auch in "As Sick as They Made Us" mitspielen – ein Film von Mayim Bialik. Euch kommt der Name bekannt vor? Kein Wunder, Mayim kennen "The Big Bang Theory"-Fans besser als Amy Farrah Fowler. Tja und dann wird ja noch gemunkelt, dass bald endlich die "The Big Bang Theory"-Reunion kommt – wie es aussieht, hat die Karriere von Simon Helberg gerade erst so richtig begonnen. Auch privat läuft es rund! Simon Helberg ist seit 2007 mit Schauspielerin Jocelyn Towne verheiratet und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

