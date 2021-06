"The Big Bang Theory": DAS verrät dein Lieblingscharakter über dich

Stuart Bloom gehört der Comicbuch-Laden, in dem die "Big Bang Theory"-Jungs gerne abhängen. Er ist in der Sendung nicht der beliebteste, aber stille Wasser sind tief! Stuart hat durch seine Zeit an der "Rhode Island School of Design" eine sehr künstlerische Ader. Besonders macht ihn jedoch seine ausdauernde Art. Er leitet die ganzen Staffeln lang seinen geliebten Laden und gibt alles, um Teil der Gang zu werden. Wenn Stuart dein Liebling ist, hast du vielleicht auch ein bisschen schüchtern, aber wenn du Menschen an dich rangelassen hast, wirst du mit ganzem Herzen geliebt.