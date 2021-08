„The Big Bang Theory“ begeisterte über ein Jahrzehnt mit emotionalen Gastauftritten und eindrucksvollen Freundschaftsmomenten zwischen den Nerds rund um Sheldon, Penny und Leonard. 💖 Doch nun wird eine Schauspielerin aus dem Cast hart kritisiert für Aussagen, die sie zum Thema Impfen getroffen hat. Aktuell ist sicherlich nicht der beste Moment, um sich bei diesem Thema querzustellen. 😨

"The Big Bang Theory": 10 sinnlose Momente

Mayim Bialik von Fans attackiert

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Schauspielerin Mayim Bialik, die “The Big Bang Theory“-Fans als Amy kennen, darf sich aktuell eigentlich freuen: Die Darstellerin wird bald als eine von zwei neuen Moderator*innen in der Hit-Show „Jeopardy!“ arbeiten dürfen. Während ihr Kollege Mike Richards die tägliche Sendung moderieren wird, übernimmt sie die Spin-Off-Serie „Jeopardy! National College Championship“. Allerdings hat ihr neuer Job auch Kritik nach sich gezogen – Bialik wurde nachgesagt, impffeindliche Aussagen getroffen zu haben. In einer Zeit, in der die Welt von Mutationen eines höchst ansteckenden Virus‘ heimgesucht wird, sind solche Aussagen natürlich mehr als schwierig. Allerdings: Diese Aussagen von Bialik sind alles andere als neu. Die Kritik bezieht sich auf ein Statement, dass Bialik in ihrem Erziehungsbuch „Beyond the Sling“ abgab – welches sie 2012 schrieb. Darin hieß es, sie habe sich seit 30 Jahren nicht impfen lassen, was manche als impffeindlich interpretieren. Dabei sind sowohl die Schauspielerin als auch ihre Kinder bereits gegen Corona geimpft. 🤔

Kritik auch an ihrem Kollegen

Doch nicht nur eine bald 10 Jahre alte Aussage wird gegen die Schauspielerin verwendet – auch eine Produktlinie, die sie bewirbt und die angeblich die Leistungsfähigkeit des Hirns steigern soll, steht unter Beschuss. Schließlich gebe es keinerlei wissenschaftliche Beweise für die Wirkung des Produkts mit Namen „Neuriva“. Was bei anderen Stars, die für solche Dinge Werbung machen, schon mit Unverständnis betrachtet wird, ist bei Bialik insofern schlimmer, als dass sie eine promovierte Neurowissenschaftlerin ist. Sie SOLLTE es also besser wissen. 😉 Ihr Kollege Richards steht wegen sexueller Belästigung in der Kritik – umso mehr, da sie offenbar kein Hindernis im Fortschreiten seiner Karriere darstellt. 😯 Und so müssen sich beide neuen Moderator*innen einer in Amerika sehr beliebten Show gerade mit viel Kritik auseinandersetzen!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->