The Big Bang Theory-Star: „Es gab mehrere Gründe für das Ende der Serie!“

"The Big Bang Theory"-Star spricht über Serien-Aus

Bereits im Jahr 2018 traf Jim Parsons (Sheldon Cooper) die Entscheidung, dass die zwölfte Staffel von "The Big Bang Theory" seine letzte sein wird und er danach die Show verlassen wird. Die Produzent*innen konnten ihn nicht überzeugen weiterzumachen und ohne ihn konnte man sich die Kultserie einfach nicht vorstellen. So ging im Jahr 2019 die allerletzte Staffel von „TBBT“ über die Bühne. Man ging die ganze Zeit davon aus, dass es alleine Jims Entscheidung war und die anderen Schauspieler*innen und Kollegen*innen die Serie weiterführen wollten. Doch nun deutete Mayim Bialik alias Amy Fowler an, dass es noch andere Gründe für das Serien-Aus gab! 😮 In einem Interview mit dem US Weekly Magazin verriet die Schauspielerin, dass es eben nicht alleine an Jim Parsons lag. „Es gab mehrere Gründe, von denen die Öffentlichkeit bis heute noch nichts weiß, die damals das Ende der Serie beschlossen haben“, so die Schauspielerin.

"The Big Bang Theory": 10 Dinge über Penny, die keinen Sinn ergeben

Kommen die Gründe für das Serien-Aus irgendwann ans Licht?

Genauer geht Mayim Bialik (Amy) nicht auf ihre Aussage ein. Hmm, ob die Crew von "The Big Bang Theory" doch nicht so gut befreundet war, wie es nach außen immer gezeigt haben? Es gab zum Beispiel lange Zeit Gerüchte darüber, dass sich Mayim Bialik (Amy) und Kaley Cuoco (Penny) nicht leiden konnten. Konnten sich die Mega-Stars finanziell bezüglich ihrer Gagen nicht einigen? Oder hatten sie nach zwölf Jahren in denselben Rollen (ebenso wie Jim) einfach keine Lust mehr und wollten einen Tapetenwechsel? Ob die genauen Gründe irgendwann noch ans Licht kommen, bleibt ungewiss. Was denkst du, was die weiteren Gründe für das Serien-Aus von "The Big Bang Theory" waren? 🤔