"The Big Bang Theory": Das treibt Kaley Cuoco in den Wahnsinn

Bevor „The Big Bang Theory“ sein Ende wegen eines tragischen Tods fand, war die Serie rund um Sheldon, Leonard und natürlich Penny bekannt für witzige Dialoge und Running-Gags, die sich durch die gesamte Serie zogen. Vor zwei Jahren lief die letzte Folge der Kult-Serie, krass oder? Bis heute sind die Gags unter Fans gleichermaßen bekannt und beliebt – besonders einer. Von dem bekommt Kaley Cuoco, die Darstellerin von Penny, immer eine ganze Menge ab!

*Klopf, klopf, klopf* Penny!

Penny war von Folge 1 an dabei und lange Zeit die einzige weibliche Hauptdarstellerin. Folglich war sie auch bei vielen witzigen Szenen und Jokes dabei! Besonders eine hat es immer wieder geschafft, ein Lächeln aufs Gesicht der Fans zu zaubern: Sheldons *klopf, klopf, klopf*! 😂 Wie die Schauspielerin in einem Interview mit THR verrät, hat sich diese Szene ins Gedächtnis der Fans auf der ganzen Welt eingebrannt. Sehr zum Leidwesen der Schauspielerin, die oftmals beim Joke mitmachen muss. 🙈 „Eine Menge Leute klopfen in meiner Gegenwart. Sie sind so: ‚Klopf, klopf, klopf, Penny! Klopf, klopf, klopf, Penny!‘ Das machen sie dann mehrere Male hintereinander. In einem Laden, im Flugzeug, sie lieben es, auf meinem Körper zu klopfen und glauben, es sei witzig.“ Klingt für uns richtig nervig und ehrlich gesagt auch ganz schön grenzüberschreitend. Doch die Schauspielerin scheint es mit Humor zu nehmen!

Penny war oftmals das Opfer von Sheldons „Angewohnheiten“

Zwar mussten viele unter Sheldons „Besonderheiten“ leiden, Penny war aber mit Abstand am häufigsten das Opfer davon. Witzigerweise war sie aber auch diejenige, die am öftesten zurückschlug! In einer besonders witzigen Szene antwortete Penny auf Sheldons „*klopf, klopf, klopf*, Penny!“ sofort mit einem „*klopf, klopf, klopf*, Sheldon!“ von der anderen Seite der Tür. 😁 Das Ganze wiederholte sich einige Male, bis Penny schließlich die Tür öffnete. Sie wusste wohl, dass dieses Spielchen andernfalls bis ans Ende aller Tage weitergehen würde.