"The Big Bang Theory"-Ende: Deswegen flippte "Penny"-Darstellerin Kaley Cuoco aus

"The Big Bang Theory": Penny-Darstellerin regte sich auf!

Als die Produzent*innen, die Schauspieler*innen und die gesamte Crew von "The Big Bang Theory" das Serien-Aus verkündet haben, war das für viele ein Schock. Nie wieder neue Folgen mit den Nerds, die uns zu Lachen und Nachdenken bringen? 2019 hieß es dann wirklich nach der 12. Staffel bye, bye. Der Hauptgrund war Jim Parsons alias Sheldon Coopers Entscheidung, der die Serie nicht mehr weiterführen zu wollen. Nach so vielen Jahren waren die Hauptdarsteller*innen Mayim Bialik, Johnny Galecki, Simon Helberg & Co. auf jeden Fall sehr traurig, dass ihre gemeinsame Reise nun endet. Schauspielerin Kaley Cuoco, die jahrelang die Rolle, der Penny spielte, reagierte sogar richtig krass auf das Serien-Aus! Sie flippte aus und hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch. 😰

Ein Lebensabschnitt geht zu Ende!

Ganze 12 Jahre lang war das Einkommen der Schauspieler*innen gesichert. So auch bei der weiblichen Hauptdarstellerin Kaley Cuoco. Über die Jahre hat die Serie sich so einen Namen gemacht, dass die Schauspieler*innen pro Folge umgerechnet ungefähr 825.000,00 Euro verdient haben. Wohlgemerkt pro Folge! Absolut crazy! Die Penny-Darstellerin flippte also etwas aus, weil sie in dem Moment wusste, dass sie nie wieder so gut bezahlt werden würde. Aber das alleine hat ihr keine Angst gemacht. Natürlich macht ihr zu dem Zeitpunkt auch Angst, dass ihr Safe Space wegbrechen wird. Fast täglich haben sich die Schauspieler*innen und die Crew gesehen. Und zwischen "The Big Bang Theory"-Star ist auch eine tiefe Freundschaft entstanden! „Ich haben dann einfach verstanden, dass es nach 12 Jahren aus ist. Dass ich in dieser Konstellation nicht mehr mit den Menschen zusammenarbeiten werde, ich den Zeitplan und die Routine nicht mehr haben werden und auch nie wieder so eine gute Bezahlung!“, so Kaley Cuoco. Es ist ein langer Lebensabschnitt, der für die "The Big Bang Theory"-Familie zu Ende ging, aber ein wunderschöner Abschnitt, den niemand der Stars jemals missen möchte. ☺️