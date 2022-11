"Berlin – Tag & Nacht" Schock: Mike wollte das sein Kind umkommt!

"Berlin – Tag & Nacht"-Schocknachricht!

Die Schwangerschaft von Milla steht unter keinen guten Sternen. Sie hat für ihr Baby die Diagnose Trisomie 21 (Down-Syndrom) erhalten. Sie besucht daher mit Mike zusammen eine Einrichtung für Kinder und junge Jugendliche mit dieser Krankheit, um zu sehen, was auf sie zukommen wird. Milla ist nachdem Besuch völlig aus dem Häuschen. Im positiven Sinne! Sie schwärmt vor Mike, dass sie sofort eine Verbindung mit einem der Mädchen dort hatte. Das gibt ihr Hoffnung und Zuversicht für ihre eigene Lage. Doch Mike ist nach dem Besuch in der Einrichtung sprachlos und schockiert. Er ist komplett überfordert mit der Situation … Als Milla Schmerzen im Bauch hat, suchen Mike uns sie sofort Millas Frauenärztin auf.

Milla kann es nicht glauben!

Nachdem die beiden wieder zu Hause sind von ihrem Arztbesuch, gesteht ihr Mike, dass er sich gewünscht hätte, dass ihr ungeborenes Baby umkommt. Milla ist außer sich! Sie kann nicht glauben, was Mike ihr da gerade gesagt hat. Milla tobt, schreit und schmeißt Mike raus! Wie sollen es nun weitergehen zwischen ihnen? Wie soll sich Milla auf ihn verlassen können, wenn er ihr gemeinsames Kind doch gar nicht möchte? Und auch bei Nino und Sina geht es ganz schön ab. Die beiden haben mal wieder was miteinander auf einer Party und dabei machen sie eine krasse Entdeckung. Sie finden eine große Tasche voller Geld! 😳 Wem diese wohl gehört? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag jeweils um 19:05 Uhr bei neuen Folgen von "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

