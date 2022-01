"Berlin – Tag & Nacht": Die Wahrheit über Nino und Dean

Es bleibt spannend bei "Berlin – Tag & Nacht"

In den vergangenen Wochen geht es bei "Berlin – Tag & Nacht" noch mehr ab als sonst. Sehr viele Flirts, Affären und große Beziehungsprobleme stehen an der Tagesordnung. Paulas Ehe mit Joe ist in Gefahr und Chiaras Affäre könnte Freundschaften zerstören. Und auch die "Berlin – Tag & Nacht"-Schauspieler Adonis und Leandro Jovanivic, welche die Rollen Dean und Nino verkörpern, müssen in der Serie so einiges meistern. Doch wie gut verstehen die beiden sich hinter der Kamera? Was ist die große Wahrheit? Im Interview haben wir mehr über die Beziehung der zwei Darsteller herausgefunden. ⤵️

Die Familie ist ihnen wichtig!

Manche vermuten, dass Adonis und Leandro in real life auch Brüder sind. Das stimmt aber nicht ganz. „Nein, wir sind keine Brüder, aber miteinander verwandet. Leandro ist mein Cousin, seine Mutter ist die Schwester meines Vaters“, so Adonis. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass Leandro nun auch Darsteller bei "Berlin ­ Tag & Nacht" ist? „Der Adonis hatte öfter zu mir gesagt: 'Wie wäre es, wenn du auch einsteigen würdest?' Ich dachte die ganze Zeit, das wird sowieso nichts. Aber dann habe mich doch beworben und die Caster waren sofort begeistert“, erzählte Leandro. „Wir stehen uns beide sehr nahe. Wir sehen uns fast jeden Tag. Sein Zuhause ist eigentlich wie mein Zuhause. Adonis hat mir vieles beigebracht, wie man sich benimmt, wie man sich Menschen gegenüber verhält, was Achtung und Respekt bedeuten. Ich sehe Adonis von klein auf als mein Vorbild“, so Leandro. Was für liebevolle Worte! Die beiden "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller haben, wie man merkt, ein tolles Verhältnis zueinander und wir sind gespannt, was wir von Dean und Nino noch alles sehen werden.

