"Berlin Tag & Nacht": Heißen die Darsteller*innen in echt auch so, wie in der Serie?

Heißen die Stars aus "Berlin – Tag & Nacht" wirklich so, wie ihre Charaktere in der Serie? Oft könnte man das danken, denn die RTLZWEI-Serie soll das wahre Leben widerspiegeln und simuliert die meiste Zeit durch eine unruhige Handkamera einen Reportagen-Stil. Die Einzelinterviews in Selfie-Optik waren außerdem ein besonderes Merkmal von BTN und dem Ableger "Köln 50667". Ein weiteres Stilmittel, um Realität zu simulieren, ist zudem, der enge Austausch der Figuren mit den Fans über Facebook und Instagram. Trotzdem stecken hinter den "Berlin – Tag & Nacht" Darsteller*innen auch echte Menschen mit echten Namen …

Das sind die echten Namen der "Berlin – Tag & Nacht"-Stars

Viele Fans und Zuschauer denken vielleicht, dass die Namen aus der Serie auch die echten Namen der Schauspieler*innen sind – das ist allerdings falsch! Du willst die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht"-Darsteller*innen wissen? Hier gibt es die Übersicht …

In dieser Liste findest Du die echten Namen aller Schauspieler von "Berlin – Tag & Nacht":

Lutz Schweigel - "Joe Möller"

- "Joe Möller" Falko Ochsenknecht - "Ole Peters"

- "Ole Peters" Liza Waschke - "Milla Brandt"

- "Milla Brandt" Laura Maack – "Paula"

– "Paula" Denise Duck - "Emilia „Emmi“ Schwanitz"

- "Emilia „Emmi“ Schwanitz" Marcel Maurice Neue - "Karsten “Krätze” Rätze"

- "Karsten “Krätze” Rätze" Alexander Freund - "Florian „Schmidti“ Schmidt"

- "Florian „Schmidti“ Schmidt" Frank Winter - "Piet Berger"

- "Piet Berger" Martin Wernicke - "Sebastian „Basti“ Habich"

- "Sebastian „Basti“ Habich" Laura Hink – "Lynn"

– "Lynn" Manuel Denninger - "Richard „Rick“ Meining"

- "Richard „Rick“ Meining" Brendon Maia da Silva – "Miguel"

– "Miguel" Patrick Fabian – "André"

– "André" Jakob Grün – "Connor"

– "Connor" Lidia Santangelo – "Chiara"

– "Chiara" Katharina Kock – "Toni"

– "Toni" Filip Nikolic – "Mike"

– "Mike" Jéssica Sulikowski – "Olivia"

– "Olivia" Adonis Jovanovic – "Dean"

– "Dean" Jörn Lehmann – "Denny"

– "Denny" Jan-Philipp Preuß – "Leif"

– "Leif" Leandro Jovanovic – "Nino"

– "Nino" Edis König – "Tom"

Berlin - Tag und Nacht: Alle Charaktere

Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" - Ex-Darsteller

Bei "Berlin - Tag und Nacht" sind bereits viele Darsteller*innen ausgestiegen oder sie hatten nur eine kurze Neben- oder Gastrolle. Pia Tillmann, Patrick G. Boll, Anne Wünsche, Chameen Loca oder Jan Leyk – diese Ex-"Berlin - Tag und Nacht"-Darsteller sind den meisten Zuschauer*innen noch immer ein Begriff. Sie haben es mit YouTube, neuen TV-Serien oder anderen Projekten geschafft, auch nach BTN im Gespräch zu bleiben.

Hier siehst Du alle echten Namen der "Berlin - Tag und Nacht" - Ex-Darsteller:

Sebastin Hosan g - "Maik Hoffmann"

g - "Maik Hoffmann" Philipp Mück - "Matthias „Matze“ Kentlinger"

- "Matthias „Matze“ Kentlinger" Jannis Düster - "Lenni"

- "Lenni" David Krösing - "Robin Fuchs"

- "Robin Fuchs" Pablo Hirsch - "Maximilian „Max“ Winkler"

- "Maximilian „Max“ Winkler" Nino Zirafi - "Simmo Magaletti"

- "Simmo Magaletti" Dilan Arielle - "Amy Wilke"

- "Amy Wilke" Petey Paradis - "Nicky"

- "Nicky" Daniel Lux - "Falk"

- "Falk" Gina Ha - "Pia"

- "Pia" Franziska Balzer - "Kiara"

- "Kiara" Liv Gold - "Melissa Farsad"

- "Melissa Farsad" Patrick Goldau - "Timo Steinert"

- "Timo Steinert" Sarah Bock - "Louisa „Lou“ Bergmann"

- "Louisa „Lou“ Bergmann" Deniz Erdal - "Hakan Günes"

- "Hakan Günes" Kristina Perekovic - "Isabelle Schneider"

- "Isabelle Schneider" Steven Siebert - "David König"

- "David König" Sabine Hitschfeld - "Kerstin Schmitts"

- "Kerstin Schmitts" Jana Anika Quiske - "Sina"

- "Sina" Simon Schumacher - "Moritz Vogt"

- "Moritz Vogt" Anja Limbach - "Jill"

- "Jill" Susanne Richter - "Tatjana Hoffmann"

- "Tatjana Hoffmann" Felicitas Noack - "Sabrina"

- "Sabrina" Annie - "Sarah"

- "Sarah" Izral Diamond - "Niklas Hambach"

- "Niklas Hambach" Prince Gabriel - "Salvatore „Toto“Favelli"

- "Salvatore „Toto“Favelli" Ranndy Frahm - "Theodor „Theo“ Habich"

- "Theodor „Theo“ Habich" Daniel Möllermann - "Mirko"

- "Mirko" Jülide Gücenmez - "Elif Günes"

- "Elif Günes" Unbekannt - "Aylin Möller"

- "Aylin Möller" Sista DD - "Greta Habich"

- "Greta Habich" Katrin Hamann - "Peggy Möller"

- "Peggy Möller" Benjamin Mittelstädt – "Jannes"

– "Jannes" Laura Vetter – "Jade"

– "Jade" Laura Wölki - "Mandy"

- "Mandy" Nathalie Bleicher-Woth - "Kim Terenzi"

- "Kim Terenzi" Julia Jasmin Rühle – "JJ"

– "JJ" Ranndy Frahm – "Theo"

– "Theo" Julia Marie Böhm – "Lara"

– "Lara" Sunny Rose - "Henry Ritter"

- "Henry Ritter" Amanda Bella Cis – "Lilly Martens"

– "Lilly Martens" Fernando Jose della Vega - "Fabrizio Di Marco"

- "Fabrizio Di Marco" Priscilla Loredana – "Tara"

"Berlin - Tag und Nacht" läuft immer montags bis freitags um 19.05 Uhr Uhr bei RTLZWEI.

