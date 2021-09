Freunde finden: Mit diesen 20 Sätzen klappt's!

Bei manchen Personen wissen wir spätestens nach 30 Sekunden, dass wir sie nie wieder verlieren möchten. Sie sind super interessant und ziehen uns direkt in ihren Bann. Crazy! Doch, wie schaffen sie es eigentlich von jedem gemocht zu werden? Gibt es da vielleicht eine geheime Formel, mit denen man beliebt wird und neue Freunde findet? Eins ist klar: Verbiegen sollte sich niemand. Denn nur wenn man sich so gibt, wie man wirklich ist, findet man wahre Freunde fürs Leben. Ansonsten stellt sich ganz schnell raus, dass du gar nicht so bist, wie du dich gibst und das kann oftmals fiese Konsequenzen haben. Dennoch kann man dabei die ein oder andere Regel befolgen, mit der man sich ganz unauffällig viel interessanter macht und so schnell an Beliebtheit zunimmt. Hier sind 20 coole Sätze, mit denen du allen zeigst, wie easy es ist, schnell neue Freunde zu finden.

20 Sätze, mit denen neue Freunde findest:

Klar helfe ich dir bei den Hausaufgaben, kein Problem.

HILFE NAHT: Der andere merkt, dass du ihm helfen möchtest und zwarm explizit ihr/ihm. Sie/Er merkt, dass du dir Gedanken machst.

Ich hasse dieses Rumgezicke, das ist so anstrengend.

VOLLES VERSTÄNDNIS: Wer auf der Suche nach Freunden ist, liebt diesen Satz. So ist sie/er sicher, dass der neue Kontakt mega chillig ist und nicht grundlos rumzickt.

Die nächste Runde Burger geht auf mich.

HAPPY FOOD, HAPPY MOOD: Die beste Art sich einzuschleimen ist, jemanden mit Essen zu locken. Womit auch sonst? :-) Bei diesem Satz wird sofort klar, dass du eines nicht bist: geizig! Und das kommt mega gut rüber.

Guck mal, habe ich dir mitgebracht, die magst du doch so gern, oder?

VORLIEBEN: Du denkst an andere und merkst dir, was sie mögen. Was wollen Freunde mehr?!

Mit diesen Sätzen machst du dich nicht nur bei Freunden beliebt, sondern auch bei neuen Leuten. Shutterstock

Was denkst du darüber?

JEDE MEINUNG ZÄHLT: Du zeigst, dass du dich nicht nur für ein Thema, sondern auch für eine Person interessierst. Schon gespannt auf ihre/seine Meinung bist und ihr vielleicht gemeinsam auf ganz neue Ideen kommt.

Du kannst gern meinen Netflixzugang mitbenutzen.

SERIENSUCHTI-BUUDY: Wäre ja fies, wenn nur du wüsstest, wie die Serie weitergeht. Klar, dass ihr auch darüber quatscht. Und wenn du richtig beliebt machen willst, kannst du ja auch mal fragen ob ihr eine gemeinsame Movie-Night starten wollt? Hier findest du die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix.

Brauchst du Unterstützung, kannst du auf mich zählen.

VERTRAU MIR: Es ist wunderbar, dass du andere supportest, ihnen wirklich hilfst, ohne selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Das macht dich bei neuen Freunden und auch bei deinen jetzigen Leuten immer beliebt.

Ich glaube, du könntest eine Aufmunterung gebrauchen. Witz? Schokolade? Umarmung?

FUN, FUNNY, DU: Du bist fürsorglich UND witzig. Perfekte Kombi, um zu punkten. Denn das macht coole Freunde aus.

Weißt du, was? Ich filme das noch schnell für unsere Insta-Story.

DREAM-TEAM: Da du es für eine gemeinsame Story filmen willst, ist schon mal ganz klar, dass du eure Aktion gerade mega cool findest. Außerdem sorgst du für ein WIR-Feeling. Voll gut.

Ich finde, wir sollten uns gemeinsam eine Lösung überlegen?

STRONGER TOGETHER: Gerade bei Unstimmigkeiten zeigst du, wie wichtig dir Harmonie ist. Super wichtig, um neue Freunde zu finden.

Ach, das kriege ich auch nie hin, einfach durchatmen.

JUST RELAX: Du signalisierst, dass bei dir auch nicht immer alles klappt. Und zeigst, dass du weißt, was beim anderen gerade Sache ist.

Man sollte sein Ding durchziehen, solange niemand verletzt wird.

ZEIG STÄRKE: Du weißt, was du willst, was anderen imponiert und einen immer ein stückweit beliebt macht. Vor allem, dass du für Ziele kämpfst! Vielleicht ja auch bald für gemeinsame.

Ich mag dich so, wie du bist

DON’T CHANGE: Die eindeutige Message ist „Du bist super!“. Dein Gesprächspartner fühlt sich sofort geschmeichelt. Ist ja auch das höchste Kompliment, das man verteilen kann. Jackpot!

Du erinnerst mich an Star XY, schon krass, so eine Ähnlichkeit.

FAN VON DIR: Wenn du sagst, dass sie/er dich an einen Star, z.B. Ariana Grande, erinnert, sammelst du ordentlich Pluspunkte. Wer will nicht wie ein Star aussehen? Eben!

Das ist ja ein mega Insta-Hotspot, ich mache schnell ein Pic von dir.

INSTA-FAME: Du bist nicht nur selbst auf ein cooles Insta-Motiv aus, um Follower zu gewinnen, sondern gönnst es auch anderen!

Dein Einsatz kommt fast dem eines Superhelden nahe, danke!

FURCHTLOS: Du stellst damit heraus, dass du die Taten anderer Freunde auch immer fest im Blick hast. Wie könnte einen das nicht beliebt machen?

Lass uns unseren Streak-Rekord auf Snap aufstellen.

SNAP-FUN GARANTIERT: Ein Streak-Rekord bedeutet, nicht nur ab und zu voneinander zu hören, sondern echt lange Zeit täglich miteinander zu chatten. Yessssss!

Da muss ich jetzt erst noch mal nachfragen.

GET IT: Du hast kein Problem, vielleicht dämliche Fragen zu stellen. Und nicht nur alles abzunicken, auch wenn du etwas nicht ganz verstanden hast. Das zeigt Interesse!

Diese Farbe betont deine Augen.

ALL EYES ON YOU: Wow, wer würde sich nicht geehrt fühlen, wenn du ihre/seine Augenfarbe kennst. Das ist krass aufmerksam.

Puh, bevor ich da­rauf antworten kann, brauche ich einen Moment.

THINK POSITIVE: Es wird klar, dass du nicht sofort deinem Ärger Luft machst, sondern fair mit anderen umgehst.