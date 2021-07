"Stranger Things" Staffel 4 schockt mit Beerdigung – wer stirbt?

"Stranger Things": Wer wird in Staffel 4 sterben?

‘Wann geht es endlich weiter?‘ Das fragen sich die "Stranger Things"-Fans schon seit Monaten. Die beliebte US-Serie gehört zu den Serien, die aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder nach hinten verschoben wurden. "Stranger Things" Staffel 4 wird also später als gedacht erscheinen, aber wird sich das Warten auch lohnen? "Stranger Things"-Darsteller Gaten Matarazzo (spielt Dustin) hatte bereits über das Ende der Sci-Fi-Serie gesprochen und einige Infos gedroppt. Nun sind Behind-The-Scenes-Bilder vom Set aufgetaucht, die es in sich haben. 😮 Die "Stranger Things"-Charaktere befinden sich nämlich auf einer Beerdigung. Doch wer ist gestorben? Geht man die Anwesenden durch sieht man Natalia Dyer (Nancy Wheeler) und Charlie Heaton (Jonathan Byers). Die beiden können es schon einmal nicht sein. Eventuell wird die liebe Joyce (Winona Ryder) die kommende Staffel "Stranger Things" nicht überleben? Sheriff Jim Hopper (David Harbour) wird mit großer Sicherheit wieder zurückkehren, denn vor einigen Wochen hat er Insta-Live vom "Stranger Things" Staffel 4 Set gestartet … Doch wer könnte es noch sein? In den Fan-Kommentaren liest man auch des Öfteren, dass die Zuschauer Angst haben, dass einer der Teens also Mike oder Dustin sterben können. 😢 Das wäre auch schrecklich! Vielleicht handelt es sich bei den Aufnahmen auch “nur“ um eine Beerdigung eines Fremden. Jonathan und Nancy arbeiten ja auch als Junior-Detektive und die die Sterblichkeitsrate in Hawkins, Indiana, ist auch wirklich hoch. Wer in "Stranger Things" Staffel 4 sterben wird bleibt also nach wie vor noch ein Rätsel.

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

"Stranger Things": Was erwartet uns in Staffel 4?

Der Trailer der vierten Staffel von "Stranger Things" hatte schon viele (sehr viele) neue Fragen aufgeworfen. Was interessant sein wird, ist auf jeden Fall der tiefe Einblick in Elfies (Millie Bobby Brown) Vergangenheit. Sie wird, wie in den anderen Staffeln zuvor, wieder einen elementaren Platz einnehmen. Und was ist eigentlich mit Elfies vielen Geschwistern? Ihr merkt schon, es ist und bleibt spannend und wir warten alle sehnlichst, dass es noch in diesem Jahr mit "Stranger Things" weitergeht! 😍

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->