Beauty-TikToker: Mann ohne Arme wird von Millionen gefeiert!

Bestimmt hast du ihn auch schon einmal auf deiner "For You"-Page auf TikTok gesehen. Die Rede ist von dem Beauty-TikToker Gabe Adams-Wheatley. Mit seinen Schmink-Videos und Vlogs begeistert er über 2 Millionen Follower! Was an ihm anders ist? Gabe wurde ohne Arme und Beine geboren! Trotzdem lässt er sich nicht davon abbringen, seiner Leidenschaft dem Make-Up nachzugehen und das Leben mit einer ständigen Positivität zu sehen! ⤵️

Gabe hatte einen harten Start ins Leben

Gabe wurde mit dem Hanhart-Syndrom geboren. Menschen, die diesen Gen-Defekt haben, können mit fehlenden oder unterentwickelten Gliedmaßen auf die Welt kommen, Wachstumsstörungen im Körper, vor allem Schädel, Gesicht und Kiefer haben und unter spastische Lähmungen leiden. Der TikToker wurde bei seiner Geburt ausgesetzt, da seine leiblichen Eltern damit nicht klarkamen. Er hatte jedoch Glück im Unglück und wurde bereits mit neun Monaten aus dem Kinderheim von einer Familie aus Utah, Amerika adoptiert. Heute ist Gabe glücklich mit seinem Partner verheiratet, hat eine sehr erfolgreiche Social-Media-Karriere und liebt sein Leben! Das war aber nicht immer so. Diese Positivität musste Gabe erst erlernen und sie in sein Leben lassen. 🏳️‍🌈

Er spricht offen und ehrlich zu seinen Followern

Dass es auch sehr dunkle Zeiten in seinem Leben gab, verschwieg er seinen Millionen TikTok-Fans nicht. In der Schule wurde Gabe von anderen Mitschüler*innen aufgrund seines Aussehens und seiner Behinderung gemobbt. Der heute 23-Jährige wurde damals physisch und psychisch runtergemacht und es war so schlimm, dass Gabe sogar versucht hatte, sich umzubringen! Anlässlich des Welttags der Suizidprävention, der im September war, machte er ein TikTok-Video, in dem er das droppte! Zum Glück hat er es nicht geschafft und sich Hilfe gesucht. Heute schaut Gabe auf glückliche und bunte Jahre zurück und hat noch so vieles in seinem Leben geplant. Er macht seinen Millionen Follower auf TikTok täglich Mut und zeigt ihnen, wie schön das Leben sein kann. Diese Happy-Vibes und die atemberaubenden Make-Up-Looks machen Gabe Adams-Wheatley zu einem TikToker, den man kennen muss. 🥰

Du hast Depressionen oder kennst jemanden mit solchen Problemen? Die Telefon-Seelsorge ist rund um die Uhr unter der 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 für dich erreichbar. Von der Telefon-Seelsorge kannst du auch hier Online im Chat gebrauch machen.

