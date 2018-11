Bausa & 187 Strassenbande: Gemeinsamer Song

Bald gibt's endlich neue Musik von Bausa! Diesmal war er mit 187 Strassenbanden-Mitglied Maxwell und Joshi Mizu im Studio…

Rapper Bausa: Gemeinsamer Song mit Maxwell

Spätestens seit seinem Hit "Was Du Liebe Nennst" ist Bausa (29) ein Superstar. Doch seit seinem neuesten Chart-Hit "Vagabund" hat der Rapper aus Bietigheim-Bissingen keine neue Musik mehr releast. Bis jetzt! Denn bald kommt ein neuer Track – zusammen mit 187 Strassenbanden-Mitglied Maxwell (25)! Auch er hat bereits seit fünf Monaten keine neue Musik mehr veröffentlicht – es wird also Zeit! Jedenfalls deutete Maxwell das jetzt in drei neuen Posts auf Instagram an. Zuerst veröffentlichte er ein Foto, auf dem er mit Bausa und Rap-Kollege Joshi Mizu posiert. Dazu schreibt er: "HIT NACH HIT NACH HIT NACH HIT !" – die Fans rasten aus. Als der 25-Jährige dann auch noch zwei weitere Posts veröffentlicht, in denen er je einen Ausschnitt des gemeinsamen Songs mit Bausa und Joshi Mizu abspielt, sind alle richtig begeistert. Die Fans schreiben Kommentare wie "Wird ein Baba Song" und "Wann kommt das Lied raus?". Leider gab es bisher noch kein öffentliches Statement dazu, wann der Track kommt – allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Laut dem Lyrics-Portal Genius lautet der Titel des Songs "Im Sommer Ski fahren". Produziert wurde der Track übrigens von Capital Bras Lieblings-Produzenten-Duo The Cratez! Dieses gemeinsame Pic mit Bausa und Joshi Mizu postete Maxwell dazu auf Instagram:

187 Strassenbande: Welche Rapper gehören dazu?

Außer Maxwell besteht die Hamburger Rap-Crew "187Strassenbande" aus den Deutsch-Rappern Gzuz (30), Bonez MC (32), LX (32), SA4 und dem Graffiti-Sprayer Frost. Er und Bonez MC gründeten die Gruppe 2006 – seitdem haben einige Mitglieder die Gruppe verlassen, oder sind neu dazu gekommen. Spätestens seit "Palmen aus Plastik" ist die Bande die wahrscheinlich beliebteste Rapper-Squad in ganz Deutschland und jeder kennt sie! Am 9. September 2016 veröffentlichten Bonez MC und seinem Kumpel RAF Camora, ein Wiener Rapper, der nicht zu "187" gehört, das Erfolgs-Album. Schon damals nahmen die beiden Rapper Bausa mit auf Tour und verhalfen ihm so zum Erfolg, den er ein Jahr später deutschlandweit mit seinem Hit "Was Du Liebe Nennst" bekam. Auf der "Palmem aus Plastik"-Tour waren alle "187"-Mitglieder dabei und feierten ihre Boys richtig ab! Damals lernte Maxwell wahrscheinlich auch Kollege Bausa kennen. Im Gegensatz zu Bonez MC hat er allerdings bisher noch keinen gemeinsamen Song mit dem Musiker aus der Nähe von Stuttgart recordet.

187 Strassenbande: Was bedeutet der Name?

Der Name der Hip-Hop-Gruppe hat eine tiefere Bedeutung: 187 steht nämlich für die Ziffer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Außerdem ist „One Eight Seven“ bei der US-amerikanischen Polizei auch als Abkürzung im Funkverkehr benutzt und wird deshalb von Kriminellen und Gangster-Crews als Drohung gesehen. Die Zahlenfolge nennt man dort auch „Ten-Code“.

Hier kannst du die ersten Ausschnitte des Songs hören! Part 1 des Songs, den Maxwell auf seinem Instagram-Kanal postete:

…und Part 2:

