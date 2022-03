"The Batman" Schock: Zoë Kravitz durfte nicht als "Catwoman" vorsprechen!

Die Rede ist hier nicht von dem Vorsprechen für "The Batman". Tatsächlich wollte Zoë Kravitz bereits im Jahr 2012 in "The Dark Knight Rises" unbedingt die Rolle der "Catwoman" aka die Rolle der "Selina Kylie". Doch bis zum Vorsprechen kam sie nicht einmal. Sie wurde schon vorher abgewimmelt, mit ziemlich direkten Worten …

Absage wegen Hautfarbe?

Zoë Kravitz habe damals tatsächlich wegen ihrer Hautfarbe eine Absage bekommen. "Als schwarze Frau und Schauspielerin wurde mir damals gesagt, dass ich wegen meiner Hautfarbe nicht vorsprechen könne", so die Schauspielerin: "Das war wirklich schlimm für mich, fügte sie hinzu. Ihr ist es wichtig, Fakten über die damalige Zeit auszusprechen. Zoë wollte damit keinen Shitstorm lostreten! Auf Insta nahm sie zu ihrer Interview-Aussage nochmals Stellung: "Ich habe dies nicht erwähnt, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder irgendjemanden rassistisch erscheinen zu lassen. Weder die Produzent*innen des Films noch irgendjemanden aus dem Casting-Team. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand mit dieser Aussage einen Schaden anrichten wollte. Ich wollte nur ein Beispiel dafür gegeben, wie es damals für eine farbige Frau in dieser Branche war."

"Catwomans" Sexualität offen

Heute ist Zoë Kravitz ein Teil des DC-Universums. Sie hat ihre Traumrolle der "Catwoman" in "The Batman" bekommen und könnte nicht glücklicher sein. "Catwoman" ist einfach eine Ikone. Sie ist smart, hat was im Köpfchen und ist nicht nur schön anzusehen. Und was auch gerade richtig gut bei den Fans ankommt ist, dass "Catwoman" bisexuell sein soll. Schließlich haben wir das Jahr 2022! Endlich werden gewisse Muster aufgebrochen und ein Wandel ist zu erkennen. Im Film nennt Selina Kylie ihre Freundin Anika nämlich "Baby". Zoë Kravitz äußerte sich so zu der Sexualität ihres Charakters: "Ich habe es definitiv so verstanden, dass die beiden [Anika und Selina Kyle] eine Beziehung und nicht nur eine Freundschaft haben." Der Regisseur von "The Batman", Matt Reeves, gibt kein klares Statement zu der sexuellen Orientierung von "Selina Kylie". Aber eines lässt sich mit Sicherheit sagen: "Catwoman" hat sich auf jeden Fall gewandelt und bricht aus den heterosexuellen Fantasien heraus! Yay! 🥳

