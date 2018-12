"Bachelor"-Jessica: Single "Hemmungslos" ist da

"Der Bachelor"-Jessica hat jetzt ihre erste Single "Hemmungslos" veröffentlicht - und die Kritik ist vernichtend...

Jetzt ist es endlich so weit: Ex-"Bachelor"-Kandidatin Jessica Paszka hat ihre erste Single "Hemmungslos" veröffentlicht! Seit Freitag (18. Juli) ist das Lied im Handel. Doch bei den Hörern fällt es leider ziemlich durch!

"Mit so einen Lied stellst du weder dein Können unter Beweis noch wirst du damit weit kommen", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Also ehrlich gesagt, singen ist nicht dein Ding."

Autsch! Aber was sagst du zu dem Song? Hör ihn dir hier an und mach dir dein eigenes Bild.

Da singt man ein oder zwei Mal im Fernsehen und schon klappt es mit einem Plattenvertrag? Wenn's nur so einfach wäre! Bachelor-Jessica hatte in der letzten Folge ein kleines Liedchen für ihre Konkurrentinnen angestimmt.

Diese waren so begeistert, dass sie Jessi dazu animierten, in der Nacht der Rosen sogar vor dem Bachelor Christian zu singen. Jessica sang also ein Rihanna Liedchen und alle fanden es voll schön, auch wenn Jessi das nicht so ganz verstehen kann, wie sie gegenüber Promiflash erzählt: "Entweder haben sie das gemacht, um mich vorzuführen - oder es hat ihnen wirklich gefallen."

>> Bitchfight zwischen Angelina und Jessica! Warum die Ex-BBFs sich jetzt zoffen? Klick HIER! <<

Doch Bachelor-Jessica kann sich durchaus vorstellen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und das scheint auch gar nicht so abwegig zu sein. "Ich habe seit der Sendung auch schon Angebote. Es hat mich gewundert, dass da Interesse aufkommt, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt", erzählt die Blondine stolz.

Wir sind gespannt, was aus Jessis Gesangskarriere wird!

Vielleicht begräbt sie auch wieder das Kriegsbeil mit Angelina und die beiden Ex-BFFs nehmen zusammen einen Song auf. Das wär doch hammer, oder?