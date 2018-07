Bachelor-Girls: Geldstrafe wegen Fremdflirten?

RTL reichts! Nachdem Bachelor-Jessi und Daniela mit Kay One in der Öffentlichkeit schmusten und Katja sich die Haare abgeschnitten hat, droht ihnen der Sender mit einer saftigen Strafen.

Noch während der Sendung kuschelten Daniela und Jessi mit anderen Männern - und das auch noch mit einem ganz bestimmten Gentleman: nämlich mit Rapper Kay One! Eigentlich dürfen die Bachelor-Girls - laut Vertrage- während dieser Zeit nichts Privates preisgeben.

RTL zieht nun seine Konsequenzen draus und mahnt die Mädels ab. "Die Abmahnungen wurden erteilt, weil sie sich öffentlich mit anderen Männern zeigen, obwohl sie im Fernsehen noch mit dem Bachelor flirten und schmusen. Darüber hinaus ist es auch nicht erlaubt, dass sich Kandidatinnen miteinander treffen, während die Staffel läuft. Außerdem wurde auch gegen Urheberrechte verstoßen", so RTL zur "Bild". Sollten die Mädels sich jetzt noch mal etwas erlauben, droht ihnen eine saftige Geldstrafe.

Muss Katja für ihre Kurzhaarfrisur teuer bezahlen?

Bachelor-Katja hat sich ihre Extensions rausgenommen © Facebook - Katja

Auch Kandidatin Katja hat gegen die RTL-Regeln verstoßen, denn während der Sendung dürfen sich die Girls auch nicht äußerlich verändern. Doch weil Katja sich vor Sendungs-Schluss die Haare abgeschnitten hat, droht auch ihr eine Strafe. Muss sie jetzt sogar 3000 Euro Strafe zahlen? Gegenüber Promiflash sagte RTL lediglich: "Zu vertraglichen Details äußern wir uns generell nicht."

Kay One spannt dem Bachelor die Mädels aus

Kay One lässt bekanntlich nichts anbrennen! Jetzt hat es das DSDS-Jurymitglied auf die Girls vom Bachelor abgesehen. Ganz nach dem Motto: Du willst sie nicht? Ich nehm sie alle!

Kay One hat ein Bild von sich und den Bachelor-Kandidatinnen Daniela und Jessy gepostet. Daniela liegt ganz vertraut in seinen Armen und Jessica schmiegt sich von der anderen Seite an Kay an und formt einen Kussmund. Die dritte Blondine im Bunde ist eine Freundin von Jessy.

Unter das Bild schreibt der Rapper ganz frech: "Hier lieber Bachelor ... Falls du deine Kandidatinnen suchst".

Kay One fordert den Bachelor heraus

Aktuell kämpfen Jessica und Daniela noch um das Herz vom Bachelor Christian. Aber wie es aussieht, hat sich Christian wohl gegen sie entschieden. Oder würden sie sonst mit Kay One feiern gehen?

Und was wohl der Bachelor dazu sagt, dass Kay One seine Frauen wegschnappt?! Kay findet das voll okay!

Gegenüber Bild sagt er: "Wenn er will, nehme ich ihn mal eine Woche mit und gebe ihm Tipps, wie man mit echten Ladys umgeht. Wenn er diese befolgt, werden die Frauen die Bachelor-Villa auch nicht mehr verlassen und die Rosen auch nehmen."

Autsch! Das geht bestimmt nicht spurlos an Christian vorbei! Immerhin haben letzte Woche gleich zwei Frauen die Rose von Christian abgelehnt.

Daran hatte er sichtlich dran zu knabbern.