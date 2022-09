Baby-Wahnsinn: 24-jährige Frau hat 22 Kinder – und will mehr!

Im Alter von nur 24 Jahren: Kristina Ozturk hat 22 Kinder – so ist der Baby-Wahnsinn möglich

Sie könnten bald die größte Familie der Welt werden. Kristina Ozturk hat mit nur 24 Jahren 22 Kinder und will noch mehr Babys bekommen. Die Mehrfach-Mama ging mit einem Post auf Twitter viral, der User*innen ziemlich verwirrte.

Die 24-Jährige hat nämlich 21 Kinder, die zwei Jahre oder jünger sind. Wie zum Teufel geht das? Kristina und ihr Mann Galip Ozturk (57) leben in Georgien, zusammen mit einer 6-Jährigen Tochter aus einer anderen Beziehung von Kristina und einer von Galips neun Kindern. Insgesamt wohnen in dem Zuhause also 23 Kinder. Ihre 21 Babys wurden alle mit Leihmüttern geboren. Dafür gab das Ehepaar 2021 zwischen März und Juli etwa 195.000 Dollar aus. Eine Großfamilie ist eben teuer.

21 Babys und zwei Kindern: Familie soll noch weiter wachsen!

Doch die 24-Jährige Mutter hat mit 21 Babys noch nicht genug. In ihrer Instagram-Bio schreibt sie ganz keck: "Werden es 105 Babys?" Und so ganz falsch ist das nicht.

In einem Interview mit "The Sun" verriet die Mama, dass definitiv noch mehr Kinder geplant seien. "Ich plane meine Schwangerschaft, aber noch nicht sofort, weil ich jetzt meinen Kindern nah sein muss. Es ist hart eine Mama von 21 Kindern zu sein, wenn man schwanger ist." Kristina Ozturk und ihr Mann Galip planen jedoch erstmal keine weiteren Schwangerschaften mit Leihmüttern. Auf Instagram (@batumi_mama) folgen ihnen mittlerweile über 200.000 Follower, um das chaotische Leben der Familie zu verfolgen. Natürlich stemmen sie den Alltag nicht nur zu zweit alleine. In ihrem Zuhause leben noch 16 Nannys, die mit den Babys helfen.

