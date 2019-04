Lavigne schreibt nicht nur für sich selbst Hits, sondern auch für andere Sängerinnen. So war sie auch am zweiten Album "Breakaway" der "American Idol"-Gewinnerin Kelly Clarkson beteiligt, das in den USA ein Riesenhit war. "Breakaway" handelt vom Aufstieg eines Mädchens, das davon geträumt hat, einmal Sängerin zu werden.