"Let Go" wurde am 4. Juni 2002 in den USA veröffentlicht und verkaufte innerhalb von knapp sechs Monaten vier Millionen CDs.. Bei den MTV Video Music Awards 2002 wurde Lavigne zur besten Newcomerin ernannt. Für den kanadischen Musik-Oscar "Juno Awards" war sie 2003 in sechs Kategorien nominiert und gewann davon vier der begehrten Trophäen. Des weiteren war sie für acht Grammys nominiert, der höchsten amerikanischen Musik-Auszeichnung.