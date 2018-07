Bisher verdiente Mahone sein Geld in der Hauptsache durch Merchandising, Konzerte und iTunes-Verkäufe. Seit August 2012 hat er einen Plattenvertrag bei dem Joint Venture Label Chase Records/Universal Republic Records mit einem Wert in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages. Seine aktuelle Single "Say Somethin'" ist ein echter Ohrwurm.

Biografie Austin Mahone

Austin Carter Mahone wurde am 4. April 1996 im amerikanischen Texas geboren. Sein Vater starb an Krebs, als er gerade erst 16 Monate alt war und seine Mutter Michele zog ihn alleine groß. Schon früh entdeckte der kleine Austin, dass er mit Musik den Kummer über den frühen Tod seines Vaters am besten verarbeiten konnte und sang bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Er spielt Gitarre, Schlagzeug und Keyboard. Seine Jugend verbrachte er in Texas, erst im Sommer 2012 zog er mit seiner Mutter in die Nähe von Miami, Florida.