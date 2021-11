Ausgang: Wie lang darf ich mit 14 weg?

„Wie lang darf ich mit 14 weg?“ – die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Denn da gibt es zum einen das Problem mit den lieben Eltern, die am Ende aller Tage noch immer über dich bestimmen dürfen. Und auf der anderen Seite hat auch das Gesetz da ein paar Regelungen, an die du dich so oder so halten musst. Mit Freund*innen einen nicen Film im Kino schauen, endlich mal (wieder) tanzen gehen oder einfach draußen abhängen? Klar, das sind alles Dinge, die du mit 14 ganz ohne Probleme machen darfst, allerdings gibt es dabei ein paar Dinge zu beachten. Wir erklären dir, wie es rechtlich aussieht und wie viel deine Eltern bei deinen Abendplänen doch noch mitzureden haben. 🙈

Dürfen meine Eltern bestimmen, wie lange ich mit 14 raus darf?

Häufig kommt es zum Streit mit den Eltern, weil man sich nicht darüber einig wird, zu welcher Uhrzeit man wieder daheim sein soll. Als Jugendliche*r möchte man natürlich auch abends noch unterwegs sein und gemeinsam mit Freund*innen am See chillen, ins Kino gehen oder eine Hausparty feiern.

Du kennst das vermutlich auch und denkst dir "Ich entscheide selbst, wie lange ich mit 14 wegdarf. Meine Eltern können mir da gar nichts vorschreiben. Ich bin ein freier Mensch!" Leider stimmt das nicht ganz ... Bis zu deinem 18. Lebensjahr giltst du als Minderjährig und Mama und Papa sind für dich verantwortlich. Dementsprechend dürfen sie dir erlauben aber genauso verbieten mal länger als 20 oder 22 Uhr wegzubleiben. 😬 Wenn du dich aber doch mal verspätest, findest du bei uns auch die perfekten Ausreden für deine Eltern. 😉

Und wie lange darf man laut Gesetz mit 14 raus?

Klar darfst du mit 14 ins Kino – allerdings nicht zur Spätvorstellung! LanaStock / iStockphoto

Tatsächlich gibt es kein allgemeines Gesetz dafür. Die Antwort auf diese Frage hängt ganz von der Location ab, in der du dich aufhalten möchtest. Das Jugendschutzgesetz besagt:

In Gaststätten darfst du dich unter 16 nur mit einem*einer Erziehungsberechtigten/-beauftragten aufhalten. Solange du allerdings auf Reisen bist, etwas essen oder trinken möchtest (zwischen 5 und 23 Uhr) oder du dich bei einer Veranstaltung eines anerkannten Jugendhilfeträgers befindest, greift das Gesetz nicht.

Ein Kinoabend muss für alle bis 14 Jahren um 20 Uhr enden. Zwischen 14 und 16 Jahren geht's auch bis 22 Uhr, danach bis 24 Uhr.

Tanzveranstaltungen oder eine Disco kannst du unter 14 nur mit einem*einer Erziehungsberechtigten/-beauftragten besuchen. Ab 16 kannst du bis 24 Uhr dort auch alleine bleiben, in Begleitung sogar noch länger. Beachte aber, dass viele Clubs noch zusätzliche Altersbeschränkungen haben. Aber: Auch hier tritt das Gesetz außer Kraft, wenn du an einer Tanzveranstaltung zur Brauchtumspflege, zur künstlerischen Betätigung oder eines anerkannten Jugendhilfeträgers teilnimmst.

Bist du mit deinen Freund*innen draußen unterwegs oder bei ihnen zu Hause, musst du lediglich mit deinen Eltern verhandeln, wie lange du mit 14 weg darfst. Also überlege dir am besten schon mal ein paar gute Argumente oder Hausarbeiten, die du ihnen dafür anbieten kannst. 😉 Und keine Sorge: Mit 16 bist du schon um einiges freier in deiner Abendgestaltung. Und mit 18 geht’s dann erst so richtig los! Lange musst du also nicht mehr durchhalten. 😁

