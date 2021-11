Astrologie: Was deine Geburtsstunde über dich verrät!

Warum sind Menschen mit demselben Sternzeichen oft so unterschiedlich? Das liegt an der Position der Planeten in dem Moment, in dem du geboren wirst! Damit beschäftigt sich die Astrologie. Um wie viel Uhr wurdest du geboren? Unser Stundenplan zeigt dir, was das für dich und deinen Charakter bedeutet. Was deine Stärken, aber auch deine Schwächen sind ...



0–2 Uhr: Grenzgänger

Deine Energie und dein Wissensdurst sind echt unschlagbar: Beim Flirten wie beim Styling liebst du es, Grenzen auszutesten und zu schauen, wie die Leute auf dich reagieren. Dabei eckst du auch mal an. Aber hey, normal sein kann ja jeder! Diese Eigenschaften stellen dich, egal ob auf einer ­Party oder dem Schulhof, in den Mittelpunkt. Und das genießt du sehr . . .

2–4 Uhr: PARTY-King

Für Menschen wie dich ist das Leben dazu da, um was daraus zu machen! Heiße Partynächte, lange Shopping-Touren und ausgiebige Treffen mit Freunden lassen dein Herz höher­schlagen. In der Liebe wünschst du dir, umworben und begehrt zu werden. Jeder spürt bei dir sofort: Du bist ein echtes Juwel! Denn du funkelst und strahlst – und jeder will dich haben.

4–6 Uhr: Ehrliche Haut

Du bist der geborene Teamplayer! Warum? Nicht nur, weil du weißt, was du willst, sondern weil du es auch ­offen, ehrlich und direkt sagen kannst. Dir ist es wichtig, dass Freunde dich so mögen, wie du bist – und dass du dich nicht für sie verstellen musst. Im Gegenzug gibst du alles für deine Freunde. Und das macht dich zu einem der besten Kumpel, den es gibt.

6–8 Uhr: Gefühlsmensch

Deine größte Stärke ist dein Bauchgefühl. Du schaust ­einem Menschen in die Augen und checkst sofort, was in ihm vorgeht: Geht es dem anderen gut oder hat er gerade ein Problem? Diese Antennen ersparen dir auch bei der Partnerwahl so manchen Fehlgriff! Denn du spürst ganz ­instinktiv, wer es ehrlich mit dir meint und wer nicht.

8–10 Uhr: Soziale Seele

Herzensgut, sanft und sozial – diese drei Worte beschreiben deinen ­Geburtsstunden-Charakter am besten. Du kommst eigentlich mit jedem klar und hast viele Freunde. Sauer wirst du allerdings, wenn jemand ungerecht ­behandelt oder sogar gemobbt wird. Dann bist du das soziale Gewissen der Clique oder Klasse und kannst sehr ­unsanft werden. ;-) Wenn es aber darum geht, jemanden näher an dich ranzu­lassen, brauchst du immer etwas Zeit, um wirklich Vertrauen zu fassen.

10–12 Uhr: Alleskönner

Gib’s zu: Im Grunde deines Herzens willst du ganz hoch ­hinaus. Leute, die in diesen zwei Stunden geboren wurden, sind sehr ehrgeizig und setzen alles daran, ihre Ziele zu erreichen. Und die Chancen stehen gut, denn du bist ein wahres Multitalent, das viele Fähigkeiten mitbringt. Auch in der Liebe überlässt du nichts dem Zufall. Du bist der geborene Flirt-Master, dem kaum jemand widerstehen kann. Respekt!

12–14 Uhr: Total real

Auch wenn du manchmal echt crazy rumläufst und sich jede Menge schräge Typen in deiner Clique tummeln: In dir steckt ein ­bodenständiger Mensch, der total unkom­pliziert ist und von der großen Liebe träumt. Nie würdest du Freunde ver­raten. Du weißt eben, wo­rauf es ankommt: immer du selbst zu bleiben und die Dinge so ­einzuschätzen, wie sie wirklich sind.

14–16 Uhr: Achterbahnfahrer

Dein Leben ist wie eine Achterbahn: mal hoch hinaus, dann wieder steil bergab – egal ob in der Schule, im Freundeskreis oder in der Liebe. Das ist zwar sehr anstrengend und lässt dich auch manchmal an dir zweifeln. Andererseits gibt dir das aber auch den Kick, den du so dringend zum ­Leben brauchst. Und genau diese ­Leidenschaftlichkeit macht dich zu dem, was du bist: explosiv!

16–20 Uhr: Smiley

Du brauchst die Liebe wie die Luft zum Atmen. Kann es sein, dass du andauernd in jemanden verknallt bist? Kein Wunder – schließlich ist es das schönste Gefühl, das es gibt! Es zaubert dir dieses strahlende Lächeln ins Gesicht, das alle dahinschmelzen lässt. Diese positive Ausstrahlung macht dich überall beliebt – in der Schule oder der Clique.

18–20 Uhr: Kluger Kopf

Wenn jemand eine Lösung für sein Problem sucht, kommt er damit am besten zu dir. Denn du bist nicht nur hilfsbereit, sondern auch clever genug, um schnell einen Ausweg zu finden. Mit deinem Wissen und deiner Kreativität übertriffst du einfach alle anderen. Und du fühlst dich gut dabei, wenn du für andere da sein kannst. Lass dich aber nicht aus­nutzen – du bist was Besonderes!

20–22 Uhr: Hot mix

Mal wild und unnachgiebig, mal sanft und mitfühlend. In einem ­Moment schnurrst du wie ein süßes Kätzchen, im nächsten fährst du ­deine Krallen aus. Diese unberechenbare Mischung ist für manche gelegentlich nervig, andere finden sie mega hot! Damit hast du kein Problem: Wer dich nicht so nehmen will, wie du bist, soll es lassen!

22–24 Uhr: Sanfter Engel

Wer dich erobern will, braucht vor allem Geduld. Denn in der Freundschaft und in der Liebe machst du keine Kompromisse. ­Daher kann die Suche nach Mr oder Mrs Right oder einem wirklich ­guten Kumpel schon mal dauern! Wenn ­allerdings jemand dein Herz gewonnen hat, kann er sich glücklich schätzen. Du bist ein wahrer ­Engel, hilfst deinen Freunden immer.