Ariana Grande, Angus T. Jones: 10 Stars die ihre Hit-Serien hassen

Egal ob "Gossip Girl", "Hannah Montana" oder "Two and a Half Men", wir alle kennen (und lieben) die Serien. Doch manche Stars, die selber in den Hit-Serien mitgespielt haben, sind nicht mehr so begeistert von ihren Charakteren oder hassen sie sogar! Ariana Grande und Angus T. Jones sind da nur der Anfang...