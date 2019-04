Ariana Grande: Album "Yours Truly"

Die Trackliste und das Cover-Bild von Ariana Grandes neuem Album "Yours Truly" wurden veröffentlicht!

Ihr Leben lang träumte sie davon - jetzt ist dieser Traum endlich in Erfüllung gegangen: Ariana Grandes Album "Yours Truly" ist fertig! Auch das Cover dazu hat Ari endlich veröffentlicht.

Außerdem wurde auch die Trackliste des Albums nun veröffentlicht. Welche Songs uns auf dem neuen Album von Ariana Grande erwarten? Natürlich ihre Hit-Single "Baby I". Die weiteren Songs sind: 2. Honeymoon Avenue, 3. Voodoo Love, 4. My Piano, 5. The Way (feat. Mac Miller), 6. Tatooed Heart, 7. You Will Never Know, 8. Right There (feat. Big Sean), 9. Almost Is Never Enough (feat. Nathan Skyes), 10. Boyfriend Material, 11. Pink Champagne, 12. Lovin It, Bonus Tracks: 13. The Way (Remix) (ft. Fabolous), 14. Supervised (feat. Justin Bieber) und 15. Direct Contact (feat. Demi Lovato).

Ariana Grande veröffentlich Trackliste vom neuen Album © Twitter

Auf dem Cover-Bild, das zuerst veröffentlicht wurde zeigt sich die 20-Jährige in weißer Unterwäsche und mit Strapsen auf Rosen sitzend. Süß - oder zu sexy? Die Meinungen auf Facebook sind gespalten. Viele Fans finden den ehemaligen "Victorious"-Star total hot, für andere wirkt das Bild einfach unpassend.

Ariana Grande ist stolz auf das Album

Trotzdem: Ariana Grande ist stolz auf ihr Album. Bereits nach dem Ende der Aufnahmen freute sie sich auf Twitter: "Heute war einer der besten Tage meines Lebens. Mein Album ist endlich fertig. Ich würde am liebsten heulen. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich noch immer krank bin. Oder daran, dass ich nicht glauben kann, dass mein Album, an dem ich drei Jahre gearbeitet hab, endlich fertig ist!"

"Egal, ich bin einfach nur so aufgeregt und glücklich. Und ich kann es gar nicht erwarten, bis ihr es endlich hört!"

Wir auch nicht! Bis zum 3. September müssen wir uns noch gedulden, denn dann kommt die CD in den Handel. Jetzt hat Ariana übrigens einen neuen Song "Piano" daraus auf Instagram angespielt.

Hör Dir hier den Ausschnitt an. Was sagst du zu Ariana Grandes Albumcover? Verrate uns deine Meinung in den Kommentaren.

Hör in "Piano" rein





Jun 21, 2013 | My best friend Aaron approves of the album :) by arianagrande on Keek.com