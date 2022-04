Aquaman: Es gibt geheime Sex-Szenen

Aquaman mit Auftritt in neuer Serie

(Vorsicht Spoiler zu "Peacemaker")

Gerade ging die erste Staffel der mega erfolgreichen HBO Max Serie "Peacemaker" damit zu Ende, dass der Titelcharakter (gespielt von John Cena) den Tag rettet, während die Mitglieder der Justice League zu spät auftauchen. Die Reunion, auf die viele gehofft hatten, gab es nicht, denn Wonder Woman und Superman tauchten nur als Silhouetten auf.

In anderen Folgen schauten aber immerhin schon mal The Flash Barry Allen (Ezra Miller) und Aquaman (Jason Momoa) vorbei. Von beiden hätte es auch noch viel mehr Material gegeben, das es aber leider nicht in die Serie geschafft hat. Eine davon macht uns aber besonders neugierig.

Aquaman hat Sex mit Fischen

In einem Interview hat der "Peacemaker"-Erschaffer James Gunn neulich verraten, dass es noch so viel mehr Szenen gibt, die den Zuschauer*innen vorenthalten wurden: "Ich habe jede Menge Material, das ich nicht verwendet habe. Ezra [Miller] hat ­– und ich mache keine Witze – etwa 16 Minuten lang darüber gesprochen, dass Aquaman Sex mit Fischen hat. Das war wirklich lustig." Diesen Ausschnitt würden wir doch nur zu gerne sehen, denn darüber hat der*die eine oder andere von euch bestimmt auch schon mal nachgedacht, oder? Vielleicht sehen wir mehr in "Aquaman 2", dessen Filmstart allerdings weit nach hinten verschoben wurde…

