"Aquaman 2": Jason Momoa krass verletzt!

„Aquaman“-Star Jason Momoa hasst seinen Job – zumindest könnte man das denken, wenn man hört, was der Star alles für seine Rolle als Superheld körperlich ertragen musste!

Schon vor der Rolle als Arthur Curry war die Karriere des Stars ziemlich brutal. Aber scheinbar war das nur ein entspannter Spaziergang im Park verglichen mit den Verletzungen, die er sich im Laufe von „Aquaman 2“ zugezogen hat.

So schlimm sind seine Verletzungen

Schon bevor Momoa als „Aquaman“ berühmt wurde, kannten ihn viele „Game of Thrones“-Fans schon längst.

Als mächtiger Khal Drogo beeindruckte er nicht nur seine Geliebte Daenerys Targaryen, sondern auch die Zuschauer*innen. Seine Narbe über der linken Augenbraue verdankte er übrigens einem zerbrochenen Bierglas, mit dem jemand ihm das Gesicht aufgeschlitzt hatte. 😨 140 Stiche und eine OP waren notwendig, um sein Gesicht überhaupt wieder herstellen zu können nach diesem Angriff! Während der Dreharbeiten von „Aquaman 2“ kamen noch einige weitere Verletzungen hinzu, wie er nun in einem Interview mit Ellen DeGeneres verriet: „Ich werde alt. Ich habe meine Augen versaut. Ich habe irgendetwas reinbekommen und das hat sie etwas aufgeschnitten, das musste operiert werden. Ich hatte einen Leistenbruch, ein paar Rippen sind raus. Ich werde einfach fertiggemacht.“ 😮 Oha, das ist eine ganz schöne Liste, was zum Teufel ging denn am Set des Films ab?!

Momoa nimmt es mit Humor

Momoa würde trotz dieser beachtlichen Liste an Verletzungen nicht sagen, dass „Aquaman and the Lost Kingdom“ besonders hart gewesen sei. Tatsächlich würde er sehr tief in jede Rolle eintauchen, so der Schauspieler, was eine Erklärung sei für die vielen Verletzungen. „Ich leibe meinen Job und ich werde ein bisschen zu sehr aufgeregt. Und dann noch die Sache mit dem Alter.“ Mit seinen 42 Jahren gehört der Schauspieler allerdings nicht unbedingt zur alten Riege unter den Stars. Harrison Ford ist inzwischen beispielsweise 79 Jahre alt und tritt noch immer als „Indiana Jones“ vor die Kamera! Also hat Momoa noch einige Jahre vor sich – und einige Unfälle, Brüche und Operationen, wie es so den Anschein hat. 😅

