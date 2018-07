Anti-Cellulite: HighTech-Kosmetik!

Die Wahrheit über Cellulite- Cremes- können sie deine Orangenhaut wirklich mildern?

Leider: Verschwinden wird Orangenhaut mit Hilfe von Cremes & Co. nie! Das liegt an ihrem Ursprung - den erklären wir dir in diesem Teil des Cellulite-Specials! Zu den Cremes muss man sagen: Eine Creme kann immer nur auf die Haut bzw. auf die oberen Hautschichten einwirken - ihr Einfluss auf die tief unter der Haut liegenden Regionen, zu denen auch die Cellulite-Schicht (das "Bindegewebe") liegt, ist gering.

Was die Cremes können!

Aber: Eine Creme kann die Haut straffen - und damit (in gewissen Massen!) optisch der unschön noppigen Cellulite-Haut entgegenwirken. Cellulite wird durch eine Creme optisch gemildert, weil die Haut gestrafft wird - wirklich verschwinden wird sie aber nicht - weil eben nur die Hautoberfläche gestrafft, nicht aber die Fettschicht abgebaut wird. Und die Straffung der Haut hält auch nur so lange an, wie du die Creme benutzt. Setzt du die ab, lässt die Straffung der Haut allmählich wieder nach.

Was in den Cremes drin ist!

Meist enthalten sie hautstraffende Stoffe wie Fruchtsäuren, Vitamine und Mineralstoffe, dann aber auch durchblutungsfördernde Stoffe wie Koffein. Die meisten Cremes sind nicht sehr reichhaltig, was die fettenden Wirkstoffe angeht - hast du sehr trockene Haut, solltest du eine solche Creme immer abwechselnd mit deiner normalen Bodylotion benutzen!

Wann du sie verwenden solltest!

Du solltest also nur dann auf eine Anti-Cellulite-Creme setzen, wenn du deine Orangenhaut für eine bestimmte Zeit optisch verschönern willst - also zum Beispiel für Strand & Pool!

Von Vichy: Ein frisches Fluid!

Von L'Oreal: Ein Massage-Stick!

Von Vichy:

- "Lipo.Metric": Hautstraffende Creme für den ganzen Körper! (25 ?)

- "Lipocure": Ein erfrischendes Fluid! (25 ?)

Von Diadermine Body Perfect:

- "Cellulite Expert 14 Tage Kur": Ein Konzentrat für straffere Haut! (12 ?)

- "Nutri-Straff": Eine reichhaltige Bodylotion mit Straff-Effekt! (7 ?)

Von L'Oreal Body Expertise:

- "Perfect Slim Pro": Massage-Stick, der knetet & straffende Creme aufträgt! (14 ?)

- "Perfect Slim Patch": Die Pads geben die Wirkstoffe lange & gezielt ab! (14 ?)

Von Yves Rocher:

- "Lipophénol Végétal Creme": Festigkeit & Glätte für die Haut am Bauch! (18 ?)

- " Lipophénol Végétal Peeling": Bereitet die Haut auf die Figurpflege vor! (6 ?)

Von Clarins:

- "Total Lift Minceur": Kühlend beim Auftragen, straffend in der Wirkung! (39 ?)

Von CCB Paris:

- "no stock Tag", "no stock Nacht": Eines für Tagsüber, eines für Nachts! (je 27 ?)

- "Pflege-Konzentrat Anti-Dehnungsstreifen": Mit kaschierender Wirkung! (25 ?)

Von Garnier bodytonic:

- "Bauchstraffender Noppen-Roller": Glatte Haut auch am Bauch! (10 ?)

- "Massierender Roll-On": Massage & Pflege in einem! (9 ?)

- "Figurpflege Cellulite-Gel": Mit Gingko und Koffein! (8 ?)

- "Drainage-Effekt Cellulite-Gel": Bekämpft Wasserablagerungen! (8 ?)

- "SOS 14 Tage Kur": Gegen die äußeren Zeichen der Cellulite! (12 ?)

Von Diadermine: Eine Anti-Cellulite-Kur!

Von Garnier bodytonic: Roller für den Bauch!

In Drogerien, Parfümerien und Apotheken gibt es natürlich noch viel mehr Anti-Cellulite-Produkte - schau einfach mal rein!

