Anmachspruch: DER funktioniert immer

Mit diesem Anmachspruch kommst du an!

Du willst deinen Crush endlich ansprechen und für dich gewinnen, hast aber nicht so wirklich eine Ahnung, wie du es machen willst? „Sorry, aber ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben?" Solche lahmen Flirtsprüche kennt jeder und findet leider auch fast jeder abschreckend. Wir verraten dir, welche Anmachsprüche wirklich funktionieren können! 😍

Anmachsprüche – harmlos, direkt oder richtig ausgeflippt?

Wenn du bei deinem Crush gut ankommen willst, machst du dir sicher vorher schon Gedanken, wie du ein Gespräch anfangen willst. Als Eisbrecher kann ein witziger, ausgefallener und origineller Anmachspruch der ultimative Eisbrecher sein – oder ein absoluter Fail. Immerhin gibt es viele schlechte Anmachsprüche, die keiner hören will. Eine neue Studie hat herausgefunden, welche Anmachsprüche wirklich funktionieren: Direkt sein kommt bei den meisten am besten an! Wenn man direkt sagt und zeigt, dass man eine Person kennenlernen will, kommt das viel besser an – weil klar ist, was du in dem Moment willst. Harmlose Sprüche, wie „Was trinkst du am liebsten?" oder "Du kommst mir bekannt vor. Gehst du in das Fitnessstudio XY?", führen in den meisten Fällen zu nichts. Also, wenn du jemanden siehst, der*die dir gefällt, geh‘ auf deinen Crush zu und starte mit was Unkompliziertem wie: „Ich habe dich gesehen und wusste, dass ich rüberkommen und dich ansprechen muss.“ Allerdings musst du dabei auch aufpassen!

Zungenkuss lernen: Die perfekte Technik

Das Motto bei Anmachsprüchen: Too much is too much!

Klar, du willst in dem Moment beeindrucken und eine klare Message senden: Ich steh auf dich! Aber pass' auch auf, dass dein Flirtversuch nicht zu krass und aufdringlich auf dein Gegenüber wirkt. Wenn du direkt übermäßige sexuelle Sprüche raushaust, deinen Crush auf den Hintern, Brüste oder ähnliches ansprichst, geht das ziemlich sicher nach hinten los – sowas gehört eher in die Kategorie peinliche Anmachsprüche! Sexismus ist super uncool und hat auch beim Flirten nichts zu suchen. Sei stattdessen beim Flirten einfach charmant und mache auch gerne ein nettes Kompliment zur Ausstrahlung. Das kommt viel besser an!

Extravagante Anmachsprüche sind gefährlich

Dann gibt es noch Sprüche, bei denen einem erstmal die Kinnlade runterfällt oder ein lauter Lacher rausrutscht. „Ist dein Name Joghurt oder warum will ich dich löffeln?" – auch solche Flirtsprüche können schnell peinlich wirken und sind deshalb nur etwas für die Mutigen und Extravaganten. Die bleiben safe in Erinnerung, aber ob sie auch ankommen? Meistens wirkt diese Art der Anmachsprüche weniger sympathisch. Außer du machst SEHR deutlich, dass es sich dabei um einen Witz handelt. Wenn du nicht unbedingt ein Comedy-Star bist, solltest du auch davon die Finger lassen. Bleib lieber bei einem direkten, charmanten, aber nicht zu aufdringlichen Spruch. Sei einfach du selbst, das zieht am besten! 😉