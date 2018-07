Jetzt greifen die Kultvögel auch auf den neuen Konsolen an!

Dieses Spiel verschmilzt zwei legendäre Universen: Angry Birds Star Wars schickt erneut die kultigen Vögel ins Gefecht gegen Eier-raubende Schweine - bedient sich aber zur Gestaltung von Kulissen und Charakteren bei der Weltraum-Oper Star Wars. Auf iOS- und Android-Handys kannst du den urkomischen Krieg der Vögel bereits ein ganze Weile spielen. Nun gibt es Angry Birds Star Wars endlich auch für alle Handhelds und Heimkonsolen. Und zwar wirklich alle!

Denn nachdem vergangene Woche die Xbox One erschienen ist, geht nun auch die Sonys Next-Generation-Gerät - die PS4 - an den Start. Und weil die Auswahl an exklusiven Titeln auf beiden High-End-Konsolen nicht allzu prickelnd ist, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, sich mit der neuen Hardware auch eine optisch aufgebohrte und, wenigstens bei der Xbox One, spielerisch erweiterte Version auf den heimischen Fernseher zu holen!

Angry Birds Star Wars für Xbox One beschert allen Fans der Vögel nämlich noch ein bisschen mehr Spielefutter: Zu den 20 exklusiven Levels und dem neuen Zweispieler-Koop-Modus der Konsolenversionen kommen auf der Xbox One noch spezielle Zeit-Herausforderungen, das automatische Aufzeichnen von Videos sowie die Bedienung des Spiels durch Sprache und Gesten. Schließlich ist jeder Xbox One ein rundum verbesserter Kinect-Sensor beigepackt - und der wird von Angry Birds Star Wars umfangreich unterstützt.

Angry Birds Star Wars ist ab sofort für rund 30 Euro für 3DS, PS Vita, PS3, PS4, Wii, Wii U, Xbox 360 und Xbox One erhältlich.