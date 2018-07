Angelina und Brad: Es wird ein Sommer-Baby!

Bei den beiden Hollywood-Stars herrscht Riesenfreude über Angelinas Schwangerschaft!

Am Montag konnte Angelina Jolie die tolle Nachricht nicht mehr länger für sich behalten: In der Dominikanischen Republik, wo sie gerade den Film "The Good Shepard" dreht, verriet sie einem befreundeten Entwicklungshelfer: "Ja, ich bin schwanger!"

Vater des Kindes ist natürlich Brad Pitt - auch wenn die beiden bisher immer betonten, dass sie 'nur Freunde' sind. Mit der Heimlichtuerei ist es spätestens jetzt vorbei.

Brads Sprecherin Cindy Guagenti ließ laut "People"-Magazin keinen Zweifel an den Baby-News: "Ich kann bestätigen, dass sie Nachwuchs erwarten." Anscheinend vergoss Brad sogar ein paar Tränchen, als Angelina ihm erklärte, dass sie schwanger ist . . .

Tränen flossen wohl auch bei Brads Ex-Frau Jennifer Aniston, nachdem er sie telefonisch über das Baby informierte. Im Herbst hatte sich Jens Freundin Kristin Hahn schon Sorgen gemacht, was passieren würde, wenn dieser Fall eintritt.

"Meine größte Angst ist es, dass Jen mitansehen muss, dass die beiden ein Baby miteiander haben. Das wäre für sie überaus schmerzhaft", so Kristin laut "Vanity Vair". Hoffentlich kann Jennifers neuer Freund Vince Vaughn sie trösten . . .

