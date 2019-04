Angelina Heger: Was geht wirklich mit Jimi Blue?

Angelina Heger und Jimi Blue heizen selbst die Liebes-Gerüchte an! Das geht wirklich zwischen ihnen!

Angelina Heger und Jimi Blue haben sich bei den Dreharbeiten zu "Promi Shopping Queen" kennengelernt! Aber haben sie sich auch lieben gelernt? Die Gerüchteküche brodelt auf jeden Fall, denn die beiden scheinen sehr vertraut miteinander und können - wie es auf den Bildern aussieht - die Finger nicht voneinander lassen.

Auf einem Bild, das Angelina gepostet hat, schaut sie Jimi ganz verliebt an und beide scheinen einfach nur happy! Unter das Bild schreibt sie: "Ich bin so dankbar für die tolle Zeit, in der in so tolle Menschen kennenlernen durfte."

Mit dem neuesten Bild, welches Angelina auf ihrer Facebook-Page gepostet hat, heizt sie die Liebes-Gerüchte selbst noch mal kräftig an! Auf dem Bild tägt die Ex-Bachelor-Kandidatin Jimis Cap und schreibt darunter: "Was sagt ihr, steht mir jimi's Cap?"

Mit dieser Aktion beweist sie entweder, das sie sich echt in Jimi verknallt hat oder einfach nur mehr Aufmerksamkeit haben möchte.

Wir glauben ja, dass die beiden sich ineinander verliebt haben!